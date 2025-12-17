Schalke-Sportvorstand Baumann: „Noch ein langer Weg“

SID 17.12.2025 • 06:16 Uhr Die Königsblauen sind Herbstmeister der 2. Bundesliga - auch dank des neuen Bosses.

Die Zweitliga-Herbstmeisterschaft ist gesichert, doch Sportvorstand Frank Baumann stapelt bei der Entwicklung des Fußball-Traditionsklubs Schalke 04 weiter tief. „Wir haben bewusst kein Saisonziel ausgerufen“, sagte er bei „At Broski – Die Sport-Show“ und ergänzte: „Wir wollen auf dem Boden bleiben und haben die Saison unter das Motto gestellt: Weniger reden, mehr machen, hart arbeiten. Das hat uns da hingeführt, wo wir jetzt stehen.“

Es sei aber „noch ein langer Weg – und wir tun gut daran, das jetzt einfach so weiterzugehen“, führte der frühere Nationalspieler aus, der zu Saisonbeginn bei den Königsblauen übernommen hatte. Und der trotz nennenswerten Widerstands im Verein den Cheftrainer Miron Muslic installierte, der das Team nach 16 Spieltagen mit 37 Punkten auf Platz eins geführt hat.