Schmadtke kehrt zurück nach Hannover

SID 24.12.2025 • 14:43 Uhr Der Manager tritt die Nachfolge von Marcus Mann an. Den Klub kennt Schmadtke aus seiner ersten Amtszeit bestens.

Jörg Schmadtke kehrt in den deutschen Profifußball zurück und tritt beim Zweitligisten Hannover 96 die Nachfolge von Marcus Mann an. Der 61-Jährige, der bereits von 2009 bis 2013 die erfolgreichste Zeit der jüngeren Klubgeschichte prägte, übernimmt als Sport-Geschäftsführer die Verantwortung für die Lizenzmannschaft und die 96-Akademie. Das gab der Verein an Heiligabend bekannt.

„Ich freue mich sehr darüber, zurück zu sein und die Aufgabe bei Hannover 96 anzutreten. Jetzt geht es darum, zügig ins Arbeiten zu kommen“, sagte Schmadtke: „Zunächst einmal möchte ich mir schnell ein umfassendes Bild machen und werde viele Gespräche führen, um die internen Abläufe, Strukturen und Sichtweisen kennenzulernen.“

Mann (41) wechselt nach viereinhalb Jahren in Hannover - ab Juni 2021 als Sportdirektor und seit März 2025 als Geschäftsführer - nach Österreich zu Red Bull Salzburg. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Wie die Niedersachsen mitteilten, werde der Wechsel in der Geschäftsführung zum Jahreswechsel vollzogen. Schmadtke erhält einen Vertrag bis zum 28. Februar 2029, mit ihm wird Henning Bindzus (42) wie bisher als kaufmännischer Geschäftsführer fungieren.

„Ich bin sehr froh, dass wir mit Jörg Schmadtke einen Fachmann mit großer Erfahrung gewinnen konnten, um die sportliche Zukunft von Hannover 96 zu gestalten“, sagte Aufsichtsratschef Martin Kind: „Er kennt den Klub und das Umfeld und wird sich zügig in alle relevanten Themen einarbeiten können.“