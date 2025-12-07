Serie gerissen: Hertha patzt gegen Magdeburg

SID 07.12.2025 • 15:31 Uhr Nach dem rauschhaften Abend im DFB-Pokal gegen Kaiserslautern verlieren die Berliner nach zuvor sieben Pflichtspielsiegen in Folge gegen den Tabellenletzten.

Die Erfolgsserie ist gerissen: Hertha BSC hat in der 2. Bundesliga einen bitteren Dämpfer kassiert und den Sprung heran an die Aufstiegsränge verpasst. Gegen das Tabellenschlusslicht 1. FC Magdeburg verlor das Team von Trainer Stefan Leitl am Sonntag überraschend mit 0:2 (0:0).

„Wir haben verloren heute, fühlt sich richtig scheiße an“, sagte Leitl bei Sky. „Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht, Glückwunsch an Magdeburg. Wenn wir so Fußball spielen wie heute, werden wir wenige Spiele in dieser Liga gewinnen. Wir haben heute viel dafür getan, dass wir ohne Punkte dastehen.“

Nach zuvor sieben Pflichtspielsiegen in Serie vergaben die Berliner kläglich die Chance, mit einem deutlichen Sieg gar auf Relegationsrang drei zu klettern.

Magdeburg beendet Erfolgsserie der Hertha

Magdeburgs Alexander Nollenberger (74.) und Rayan Ghrieb (90.+10) brachten der Hertha fünf Tage nach dem rauschhaften 6:1 im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen den 1. FC Kaiserslautern die Niederlage bei.

Das Leitl-Team liegt mit 26 Punkten drei Zähler hinter dem drittplatzierten SV Darmstadt 98. Der FCM bleibt nach dem zweiten Ligasieg nacheinander zwar Letzter, liegt mit 13 Punkten jedoch wieder in Tuchfühlung zur Konkurrenz.

Im Olympiastadion musste Leitl wegen muskulärer Probleme unter anderem auf den erst 16 Jahre alten Kennet Eichhorn verzichten, der gegen Lautern zum jüngsten Torschützen in der Pokalgeschichte avanciert war.

In seiner Abwesenheit vergab Fabian Reese (2.) früh die erste Großchance. In der Folge waren die Gäste die bessere Mannschaft, während die Gastgeber zu wenig Gefahr ausstrahlten.

Nach der Pause kamen beide Teams mit mehr Schwung aus der Kabine. Mateusz Zukowski (48.) hatte die Magdeburger Führung auf dem Fuß, rutschte jedoch knapp an der Flanke von Falko Michel vorbei.