Später K.o.: Düsseldorf schlägt sich selbst

Die Fortuna hat in Elversberg zahlreiche hochkarätige Chancen und verliert dennoch.

Fortuna Düsseldorf befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga weiter im freien Fall - und ist nach der Niederlage beim Topteam SV Elversberg auf einem direkten Abstiegsplatz angekommen. Bei der SVE unterlag die Fortuna am Sonntagnachmittag trotz bester Torchancen mit 0:1 (0:0). Der Druck auf Trainer Markus Anfang nimmt damit weiter zu.

Otto Stange (79.) sorgte in der zweiten Halbzeit mit seinem Treffer für den zehnten Saisonerfolg der Saarländer. In der Tabelle bleibt der Vorjahresdritte somit auf Aufstiegsrang zwei, zudem hat das Team von Trainer Vincent Wagner seit nunmehr vier Ligaspielen nicht mehr verloren.

Bei starkem Nebel an der Kaiserlinde kombinierte sich Elversberg in der Anfangsphase gefällig durchs Mittelfeld, Younes Ebnoutalib (8.) und Bambasé Conté (21.) vergaben die besten Gelegenheiten. Düsseldorf erarbeitete sich mit zunehmender Spieldauer ein Chancenplus: Nach 35 Minuten parierte Nicolas Kristof spektakulär einen Kopfball von Jesper Daland, kurz vor der Pause traf der Norweger die Latte (45.+1).