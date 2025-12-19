TSG ohne Touré zum VfB: "Haben schon eine Lösung"

SID 19.12.2025 • 11:55 Uhr Hoffenheims Trainer Christian Ilzer muss im letzten Bundesligaspiel des Jahres auf einen Schlüsselspieler verzichten, ist aber dennoch optimistisch.

Trainer Christian Ilzer von Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim ist zuversichtlich, den Ausfall von Bazoumana Touré im letzten Spiel des Jahres beim VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auffangen zu können. „Wir wissen, welche Qualitäten er mitbringt“, sagte Ilzer und fügte hinzu: „Wir haben einen Kader, der facettenreich aufgestellt ist. Wir haben uns schon für eine Lösung entschieden.“

Touré hatte in der laufenden Saison in jeder Bundesligapartie in der Startelf gestanden, nun ist der linke Außenspieler beim Afrika-Cup für die Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) im Einsatz. Die erforderliche Umstellung beim VfB mache sein Team jedoch „auf keinen Fall weniger gefährlich“, kündigte Ilzer an.

Beim Tabellensechsten erwartet der 48-Jährige, der mit Hoffenheim nach 14 Spieltagen überraschend auf dem fünften Rang steht, ein „Duell auf Augenhöhe“. Diese Einschätzung zeige, „dass wir eine sehr gute Entwicklung genommen haben“, betonte Ilzer, der in der Vorsaison mit der TSG gegen den Abstieg gekämpft hatte. Jedoch sei Stuttgart in der Bundesliga in Sachen Positionsspiel „eine der besten Mannschaften“.