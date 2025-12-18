TV-Experte soll Zweitliga-Klub retten

Maximilian Lotz 18.12.2025 • 15:09 Uhr Bei der Suche nach einem neuen Boss zeichnet sich bei Dynamo Dresden offenbar ein Favorit ab.

TV-Experte Sören Gonther steht offenbar vor einem beruflichen Wechsel. Der Ex-Profi soll laut einem Bericht der Bild-Zeitung neuer Geschäftsführer Sport bei Zweitliga-Schlusslicht Dynamo Dresden werden.

Bei der Suche nach einem Nachfolger für den im November entlassenen Thomas Brendel soll der 39-Jährige dem Bericht zufolge den Zuschlag erhalten und sich gegen die ebenfalls gehandelten Kandidaten Harald Gärtner und Oliver Kreuzer durchgesetzt haben.

Gonther kürzlich noch als TV-Experte in Dresden

Kurios: Beim Heimspiel der Dresdner gegen den 1. FC Nürnberg Anfang November stand Gonther noch mit dem damaligen SGD-Boss Brendel im Rahmen der Sky-Übertragung am Expertentisch. Gonther ist für den Pay-TV-Sender als Experte für die 2. Bundesliga im Einsatz.

Der mögliche Schritt ins Management des Zweitligisten ist kein Neuland für Gonther. Seit 2023 arbeitet der frühere Abwehrspieler als Geschäftsführer Sport bei Regionalligist Hessen Kassel.

Verhandlungen mit Hessen Kassel laufen offenbar

Wie die Bild weiter berichtet, werde nun zwischen beiden Klubs über eine Ablösesumme für Gonther verhandelt.