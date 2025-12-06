Newsticker
Üble Hassnachrichten gegen Schalke-Torhüter Karius

Üble Hassnachrichten gegen Karius

Schalke-Torhüter Loris Karius macht nach dem Spiel in Düsseldorf Hassnachrichten gegen ihn und seine Familie öffentlich.
Der FC Schalke 04 ist nach 14 Spieltagen Tabellenführer der 2. Bundesliga. Die Fans träumen bereits vom Aufstieg. Nun äußert sich Torwart Loris Karius.
Maximilian Lotz
Schalke-Torhüter Loris Karius macht nach dem Spiel in Düsseldorf Hassnachrichten gegen ihn und seine Familie öffentlich.

Loris Karius sah sich nach dem 2:0-Sieg seines FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf mit üblen Hassnachrichten in den Sozialen Medien konfrontiert. In seiner Instagram-Story am Samstag teilte der Torhüter die wüsten Beleidigungen gegen ihn und seine Familie.

„Normalerweise ignoriere ich solche Personen“, schrieb Karius und veröffentlichte einen Screenshot von Nachrichten eines mutmaßlichen Düsseldorf-Anhängers.

User wünschte Karius und seiner Familie den Tod

Die geteilten Nachrichten enthalten Beleidigungen wie „Huso“ (Abkürzung für H***sohn), zugleich wünscht der Urheber Karius‘ Familie den Tod.

Es sei traurig und gehe deutlich zu weit, „was manche Menschen bei Social Media von sich geben“, ergänzte Karius. Wie die Bild berichtet, prüfe der Verein die Einleitung rechtlicher Schritte.

