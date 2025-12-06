Üble Hassnachrichten gegen Schalke-Torhüter Karius

Maximilian Lotz 06.12.2025 • 14:15 Uhr Schalke-Torhüter Loris Karius macht nach dem Spiel in Düsseldorf Hassnachrichten gegen ihn und seine Familie öffentlich.

Loris Karius sah sich nach dem 2:0-Sieg seines FC Schalke 04 bei Fortuna Düsseldorf mit üblen Hassnachrichten in den Sozialen Medien konfrontiert. In seiner Instagram-Story am Samstag teilte der Torhüter die wüsten Beleidigungen gegen ihn und seine Familie.

„Normalerweise ignoriere ich solche Personen“, schrieb Karius und veröffentlichte einen Screenshot von Nachrichten eines mutmaßlichen Düsseldorf-Anhängers.

User wünschte Karius und seiner Familie den Tod

Die geteilten Nachrichten enthalten Beleidigungen wie „Huso“ (Abkürzung für H***sohn), zugleich wünscht der Urheber Karius‘ Familie den Tod.