Zweitligist spendiert Fans Freibier

SID 05.12.2025 • 07:13 Uhr Ein Zweitliga-Klub macht seinen Anhängern am letzten Spieltag des Jahres eine Freude.

Holstein Kiel macht seinen Fans kurz vor Weihnachten eine Freude: Der Zweitligist schenkt vor dem letzten Spieltag des Jahres am 20. Dezember Freibier aus.

Anlass ist der 125. Geburtstag des Klubs aus Schleswig Holstein in diesem Jahr.

Holstein Kiel will Fans „etwas zurückgeben“

„In unserem Jubiläumsjahr möchten wir als Verein den Fans für ihren unentwegten Support etwas zurückgeben. Daher wird es beim letzten Heimspiel eine Stunde lang Freibier und Wasser im Stadioninnenbereich geben“, sagte Vereinspräsident Steffen Schneekloth bei der Mitgliederversammlung des Pokal-Viertelfinalisten am Donnerstagabend.