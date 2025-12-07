Zwei Tore, zwei Platzverweise: Braunschweig remis gegen Kiel

SID 07.12.2025 • 15:33 Uhr Die Punkteteilung in einer wilden Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel bringt beide Teams nicht weiter.

Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel kommen in der 2. Bundesliga nicht vom Fleck. Beide Teams trennten sich in einem umkämpften, aber keineswegs hochklassigen Duell mit 1:1 (1:1) und stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Während Braunschweig trotz einiger Topchancen in der zweiten Halbzeit den zweiten Sieg in Serie verpasste, holte Kiel nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen zumindest wieder einen Punkt.

Mehmet Aydin brachte die Eintracht per Handelfmeter in Führung (25.), für den Kieler Ausgleich sorgte Niklas Niehoff tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6).

Zwei Platzverweise in Braunschweig

Die zerfahrene Partie hatte zudem zwei Platzverweise zu bieten: Der Braunschweiger Lukas Frenkert (43.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Holsteins Lasse Rosenboom bekam wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (51.).