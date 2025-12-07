Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

Zwei Tore, zwei Platzverweise: Braunschweig remis gegen Kiel

Wildes Remis in Braunschweig

Die Punkteteilung in einer wilden Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel bringt beide Teams nicht weiter.
Kiel sicherte sich ein Remis in Braunschweig
Kiel sicherte sich ein Remis in Braunschweig
© IMAGO/RHR-Foto
SID
Die Punkteteilung in einer wilden Partie zwischen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel bringt beide Teams nicht weiter.

Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel kommen in der 2. Bundesliga nicht vom Fleck. Beide Teams trennten sich in einem umkämpften, aber keineswegs hochklassigen Duell mit 1:1 (1:1) und stecken weiter im unteren Tabellendrittel fest.

Während Braunschweig trotz einiger Topchancen in der zweiten Halbzeit den zweiten Sieg in Serie verpasste, holte Kiel nach zuletzt zwei Liga-Niederlagen zumindest wieder einen Punkt.

Mehmet Aydin brachte die Eintracht per Handelfmeter in Führung (25.), für den Kieler Ausgleich sorgte Niklas Niehoff tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+6).

Zwei Platzverweise in Braunschweig

Die zerfahrene Partie hatte zudem zwei Platzverweise zu bieten: Der Braunschweiger Lukas Frenkert (43.) sah nach einer Notbremse die Rote Karte, Holsteins Lasse Rosenboom bekam wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot (51.).

Vier Tage nach dem rauschenden Pokalabend beim Hamburger SV (4:2 i.E.) boten die Kieler zu wenig, um sich im Abstiegskampf mehr Luft zu verschaffen. Mit jetzt 16 Zählern beträgt der Vorsprung auf die Braunschweiger weiterhin zwei Punkte.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite