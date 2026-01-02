2. Bundesliga: Blitz-Rot! Übles Foul nach wenigen Sekunden!

SPORT1 24.01.2026 • 13:34 Uhr In der Zweitliga-Partie der SpVgg Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig gibt es einen frühen Platzverweis. Nach VAR-Eingriff wird der Fürther Maximilian Dietz mit glatt Rot vom Platz geschickt.

Bärendienst von Maximilian Dietz! In der Zweitliga-Partie seiner SpVgg Greuther Fürth gegen Eintracht Braunschweig flog der Abwehrspieler des Tabellenletzten am 19. Spieltag bereits nach drei Minuten vom Platz (seit 13 Uhr im LIVETICKER).

In Fürth waren etwa 40 Sekunden gespielt, da traf der 23-Jährige im Mittelfeld nach einem Ballverlust beim Nachsetzen seinen Gegenspieler Erencan Yardimci von hinten mit offener Sohle an der Wade.

Schiedsrichter Patrick Schwengers verzichtete auf eine Gelbe Karte, wurde dann jedoch vom VAR an den Monitor gebeten.

Fürths König fliegt noch früher vom Platz

Nach Ansicht der Bilder wertete Schwengers das Einsteigen als grobes Foulspiel und schickte Dietz mit glatt Rot vom Platz.