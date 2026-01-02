2. Bundesliga heute: Bielefeld - Kiel LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.01.2026 • 15:30 Uhr DSC Arminia Bielefeld empfängt heute Holstein Kiel. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der SchücoArena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 23. Januar 2026, empfängt DSC Arminia Bielefeld Holstein Kiel zum Rückrundenauftakt der 2. Bundesliga. Anpfiff in der SchücoArena ist um 18:30 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Lars Erbst. Auf den Trainerbänken stehen Michél Kniat bei den Ostwestfalen und Marcel Rapp bei den Gästen aus Schleswig-Holstein – zwei Coaches, die ihre Teams nach konträren Hinserien in unterschiedliche Tabellenregionen führen wollen.

Die Arminia rutschte nach sechs sieglosen Ligaspielen (zwei Remis, vier Niederlagen) erstmals in dieser Saison auf Rang 16 ab. Bemerkenswert: Nach dem 12. Spieltag stellte Bielefeld mit 25 Treffern noch die beste Offensive der Liga, traf seither aber nur noch zweimal. In den jüngsten vier Partien fiel dabei kein Tor in der ersten Halbzeit, ligaweit erspielten sich die Ostwestfalen in diesem Zeitraum auch die wenigsten Großchancen (sechs). Hoffnungsträger bleibt Janni Grodowski, der in 39 Prozent aller Bielefelder Zweitligaspiele und in 67 Prozent der Heimspiele getroffen hat. Setzt der Standardkönig (16 Tore nach ruhenden Bällen, Ligahöchstwert) seine Serie fort, könnte er die Torflaute beenden.

Kiel ungeschlagen, aber auswärts ohne Dreier

Holstein Kiel reist mit einer Serie von vier unbe­schlagenen Spielen (zwei Siege, zwei Remis) an und traf in jedem dieser Duelle bereits vor der Pause. In den vergangenen drei Begegnungen netzte die KSV sogar in beiden Halbzeiten. Steven Skrzybski war dabei jeweils direkt beteiligt (zwei Tore, ein Assist) – erstmals seit Herbst 2022 wieder mit einer solchen Scorer-Serie. Allerdings wartet Kiel seit sechs Auswärts­spielen auf einen Sieg (drei Unentschieden, drei Niederlagen), die längste Durststrecke seit 2020. In 56 Prozent der fremden Spiele gab es zudem mindestens einen Elfmeter, ein Fingerzeig auf eine mögliche Rolle des Unparteiischen.

Historische Bielefelder Serie und brisante Standard-Duelle

Die letzten sieben Pflichtspiele zwischen beiden Klubs in der 2. Liga gewann ausnahmslos Arminia Bielefeld – das ist für Kiel die geteilte Negativ­marke im Profifußball. In acht aufeinander­folgenden direkten Duellen erzielten die Ostwestfalen dabei stets das erste Tor, in den jüngsten fünf Partien fielen zudem jeweils mehr als zwei Treffer. Ein Faktor könnte erneut der ruhende Ball sein: Bielefeld erzielt 59 Prozent seiner Tore nach Standards, während Kiel 59 Prozent seiner Gegentreffer auf diese Weise kassiert – beide Werte sind Ligaspitze. Sollte die KSV ihre Anfälligkeit nicht abstellen, steht die nächste Prüfung für Rapps Defensivreihe bevor.

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen.