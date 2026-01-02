2. Bundesliga heute: Bochum - Darmstadt LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.01.2026 • 10:48 Uhr VfL Bochum 1848 empfängt heute SV Darmstadt 98. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Vonovia Ruhrstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der Hinrunde kassierte der VfL beim 1:4 in Darmstadt seine bislang höchste Niederlage dieser Zweitliga-Saison, doch zuhause sind die Blau-Weißen seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen gegen die Lilien (vier Siege, drei Remis). Die letzte Pleite vor eigenem Publikum gegen den SVD datiert aus dem Jahr 1979, damals noch in der Bundesliga.

Seit Uwe Rösler Ende Oktober das Traineramt in Bochum übernahm, sammelte der Zweitliga-Absteiger in neun Partien 18 Punkte – ligaweit nur Schalke holte im gleichen Zeitraum einen Zähler mehr.

Die Gäste von Trainer Florian Kohfeldt reisen jedoch mit der längsten aktuellen Serie ohne Niederlage an: sieben Zweitliga-Spiele (vier Siege, drei Unentschieden) und lediglich zwei Saisonniederlagen bedeuten für Darmstadt die zweitbeste Zwischenbilanz seiner Zweitliga-Historie (33 Punkte nach 17 Partien).

Lidberg vs. Onyeka: Topscorer und Teenie-Torjäger im Fokus

Isac Lidberg kommt bereits auf 13 direkte Torbeteiligungen (11 Treffer, zwei Assists) – gemeinsam mit Fürths Felix Klaus Ligabestwert. Beim klaren Hinrundenerfolg gegen Bochum erzielte der schwedische Angreifer einen seiner beiden Zweitliga-Hattricks.

Auf der Gegenseite sorgt VfL-Youngster Francis Onyeka für Schlagzeilen: Sechs Saisontore, darunter zwei Doppelpack-Vorstellungen, egalisieren den Vereinsrekord von Kai Michalke (1995/96) für einen Teenager in Liga 2. Auffällig: Bochum traf ligaweit am häufigsten nach Eckbällen (sechs Mal), Darmstadt folgt mit fünf Treffern – kassierte allerdings erst ein Gegentor nach Corner.

Personal-News, Auswärtsprobleme der Lilien und Referee Bickel

Beim VfL sorgte kurz vor dem Rückrundenstart der Wechsel von Ibrahima Sissoko zum FC Nantes für Unruhe. Geschäftsführer Ilja Kaenzig und Performance-Direktor Simon Zoller betonten, dass der Klub nur mit Spielern plane, die sich „zu 100 Prozent“ mit dem Projekt identifizieren.

Sportlich traf Bochum in dieser Saison noch keinen Punkt nach Rückstand, während Darmstadt bereits zwölf Zähler nach einem Rückstand drehte – Ligahöchstwert. Die Lilien warten auswärts bei Bundesliga-Absteigern seit fünf Spielen auf einen Sieg (ein Remis, vier Niederlagen); den letzten Dreier dieser Art gab es 2021 auf Schalke. Geleitet wird die Partie im Vonovia Ruhrstadion von Schiedsrichter Felix Bickel.

