2. Bundesliga heute: Bochum - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

VfL Bochum 1848 empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Vonovia Ruhrstadion.

Am heutigen Samstag, 31. Januar 2026, steigt um 13:00 Uhr das kleine Revierderby zwischen dem VfL Bochum 1848 und dem FC Schalke 04. Austragungsort ist das Vonovia Ruhrstadion, in dem Schiedsrichter Michael Bacher die Partie leiten wird. An den Seitenlinien stehen Uwe Rösler für den VfL und Miron Muslic für die Königsblauen – zwei Trainer, die ihre Teams seit Monaten stabilisiert haben und sich im oberen Tabellendrittel festgesetzt haben.

Bochum - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Bochum tritt mit vier Unentschieden in Folge und nur einer Niederlage aus den letzten elf Zweitliga-Spielen an – eine Serie, die seit Röslers Amtsübernahme nur der SV Darmstadt toppen konnte. Der Klub setzte zudem ein Signal für Kontinuität: Maximilian Wittek verlängerte bis 2028. Mit seiner Erfahrung aus 78 Pflichtspielen soll der 29-Jährige die Hintermannschaft stabilisieren, die allerdings mit dem zweithöchsten Expected-Goals-Against-Wert der Liga (34,4) zu kämpfen hat.

Hoffnung macht, dass der VfL nur eines der letzten zehn Duelle mit einem Tabellenführer verlor und zu Hause erst einmal in elf Partien gegen Spitzenteams unterlag.

FC Schalke 04: Dzeko-Debüttreffer, Ljubicic-Neuzugang und Kurucay-Sperre

Schalke kommt nach zwei Remis und einer Niederlage erstmals in dieser Saison mit drei sieglosen Spielen in Serie nach Bochum. Trotzdem stellt Muslics Team mit nur zwölf Gegentoren die beste Defensive der Liga und verzeichnet mit 19,7 xGA den Topwert.

In der Offensive sorgt Edin Dzeko für Schlagzeilen: Der Bosnier traf bei seinem Debüt und avancierte mit 39 Jahren und 314 Tagen zum ältesten Torschützen der eingleisigen 2. Liga. Neuzugang Dejan Ljubicic könnte heute sein Debüt feiern, während der gelbgesperrte Hasan Kurucay (83 % Passquote) schmerzlich fehlt – die beiden bisherigen Spiele ohne ihn gingen verloren.

Historie, Torgefahr und besondere Serien im kleinen Revierderby

Seit einem 2:1 im Februar 2009 wartet Bochum in Pflichtspielen auf einen Sieg gegen Schalke (ein Remis, fünf Niederlagen). In 16 Bundesliga- und Zweitliga-Heimniederlagen gegen die Knappen kassierte der VfL nur gegen Bayern und Bremen mehr Pleiten.

Beide Teams agieren gerne direkt: Schalke hat mit durchschnittlich 321 Pässen den geringsten Ballbesitz der Liga, Bochum mit 363 die zweitwenigsten. Früh kann es trotzdem krachen – jeweils neun Tore in der ersten halben Stunde sind Ligahöchstwert; Schalke ließ in dieser Phase allerdings erst einen Gegentreffer zu. Betrachtet man die Elfmeterbilanz, darf das Publikum ebenfalls aufhorchen: In 42 % der Bochumer Saisonspiele gab es einen Strafstoß.

2. Bundesliga: VfL Bochum 1848 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Bochum 1848 gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.