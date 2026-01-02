2. Bundesliga heute: Braunschweig - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:31 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Eintracht Braunschweig empfängt am heutigen Samstag, 31. Januar 2026, um 13:00 Uhr den Karlsruher SC im heimischen Eintracht-Stadion.

An der Seitenlinie stehen Heiner Backhaus für die Niedersachsen und Christian Eichner für die Badener, die Partie leitet Schiedsrichter Wolfgang Haslberger. Von den vergangenen fünf Zweitligavergleichen mit dem KSC verlor Braunschweig drei (zwei Siege) – so viele wie in den zwölf direkten Duellen zuvor zusammen. Gewinnen die Gäste auch das Rückspiel, würden sie erstmals seit der Saison 2014/15 beide Saisonspiele gegen die Eintracht für sich entscheiden, nachdem das Hinspiel am 3. Spieltag mit 2:0 an Karlsruhe ging.

Braunschweig - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Eintracht reist mit einem leichten Aufwärtstrend durch die Saison: Aus den letzten sechs Partien holte Braunschweig drei Siege und zwei Remis bei nur einer Niederlage (0:3 gegen Magdeburg) und steht nach 19 Spieltagen bei 21 Punkten – sechs Zähler mehr als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison.

Karlsruhe hingegen gewann in den vergangenen acht Zweitliga-Begegnungen nur einmal und sammelte dabei ligaweit die wenigsten Punkte (fünf). Immerhin blieb der KSC zuletzt dreimal ungeschlagen (ein Sieg, zwei Unentschieden). Auffällig: In den letzten sieben Auswärtsspielen der Badener fielen mehr Tore nach der Pause als vor dem Seitenwechsel, während Braunschweig mit lediglich 20 Treffern weiterhin über eine der schwächsten Offensivreihen der Liga verfügt.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Braunschweig - KSC sind da

Karlsruher SC: Hans Christian Bernat, David Herold, Paul Scholl, Sebastian Jung, Marcel Franke, Marvin Wanitzek, Philipp Förster, Andreas Müller, Meiko Wäschenbach, Fabian Schleusener, Louey Ben Farhat

Eintracht Braunschweig: Ron-Thorben Hoffmann, Kevin Ehlers, Lukas Frenkert, Patrick Nkoa, Johan Gómez, Léon Bell Bell, Robin Heußer, Max Marie, Erencan Yardimci, Mehmet Aydin, Sidi Sané

Personalien, Sperren und besondere Akteure

Bei den Gästen fehlen heute die gelbgesperrten Dzenis Burnic und Lilian Egloff. Gerade Egloff war zu Saisonbeginn gesetzt; mit ihm sammelte Karlsruhe im Schnitt 1,8 Punkte pro Partie, ohne ihn nur 0,9.

Auf Braunschweiger Seite blieb das Trainerteam um Heiner Backhaus von Sperren verschont, erinnerte aber noch einmal an das 0:0 in Fürth, als die Eintracht trotz 87-minütiger Überzahl und dem frühen Platzverweis gegen Maximilian Dietz (inzwischen für zwei Spiele gesperrt) ohne Torerfolg blieb. Karlsruhes Fabian Schleusener reist mit Rückenwind an: Sein Treffer gegen Hertha BSC bedeutete bereits Saisontor Nummer acht – mehr als in jeder der beiden vorangegangenen Spielzeiten. Im Hinspiel sorgte der 34-Jährige für den 2:0-Endstand gegen Braunschweig.

Statistische Schlüssel: Standards, xG und Defensive

Setzstücke könnten heute eine entscheidende Rolle spielen. Der KSC hat bereits zwölf Treffer nach ruhenden Bällen erzielt, davon sechs nach Eckstößen – Ligaspitze. Demgegenüber steht Braunschweig mit nur fünf Gegentoren nach Standards als bestes Team der Liga in dieser Disziplin.

Im offenen Spiel treffen zwei der xG-ärmeren Offensivreihen aufeinander: Karlsruhe kommt auf 22,2 Expected Goals (Ligatiefstwert), Braunschweig auf 23,4. Dennoch übertrifft der KSC seinen Wert um beachtliche 6,7 Tore, während die Eintracht 3,4 Treffer unter der eigenen Erwartung liegt. Auffällig bleibt zudem Karlsruhes anfällige Defensive: In sieben der letzten acht Partien kassierten die Badener mindestens zwei Gegentore, insgesamt stehen bereits 35 Gegentreffer zu Buche – nur Greuther Fürth verteidigt schlechter.

