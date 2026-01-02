2. Bundesliga heute: Braunschweig - Magdeburg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 16.01.2026 • 15:30 Uhr Eintracht Braunschweig empfängt heute den 1. FC Magdeburg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Eintracht-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Freitagabend empfängt Eintracht Braunschweig um 18:30 Uhr den 1. FC Magdeburg im heimischen Eintracht-Stadion.

Beide Teams reisen mit je zehn Punkten aus den letzten vier Zweitliga-Partien an – so viele hat in diesem Zeitraum kein anderer Klub erzielt. Schiedsrichter der Begegnung ist Sören Storks.

Eintracht Braunschweig verlor zwei der bisherigen drei Zweitliga-Heimspiele gegen den 1. FC Magdeburg. Gegen keinen aktuellen Zweitligisten liegt die Niederlagenquote vor eigenem Publikum höher (67 Prozent, wie gegen die SV Elversberg).

Auf der Gegenseite sammelte FCM-Coach Petrik Sander in seinen ersten neun Zweitliga-Spielen mit Magdeburg 14 Punkte, was Vereinsbestwert ist, und gewann schon in der Saison 2005/06 mit Energie Cottbus beide Zweitliga-Duelle gegen den BTSV. Braunschweigs Cheftrainer Heiner Backhaus steht somit vor einer besonderen Bewährungsprobe gegen einen für den Verein traditionell unbequemen Gegner.

Schlüsselspieler: Aydın trifft daheim, Atik und Zukowski liefern

Mehmet Aydin hat bei Braunschweig in seinen letzten zwei Heimspielen jeweils getroffen und teilt sich nach dem Abgang von Christian Conteh (zum FC Heidenheim) mit sieben direkten Torbeteiligungen die teaminterne Topscorer-Position.

Der 1. FC Magdeburg setzt aktuell auf die Offensivpower von Baris Atik, der in vier Zweitliga-Spielen in Serie mindestens eine direkte Torbeteiligung verbuchte (insgesamt zwei Tore, drei Assists). Neuzugang Mateusz Zukowski wiederum erzielte in seinen ersten fünf Zweitliga-Einsätzen für den FCM vier Tore. So erfolgreich war zuvor kein FCM-Spieler in diesem Zeitraum. Zukowski führt außerdem die Statistik der Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten mit 2,1 an.

Statistische Rahmenbedingungen des Duells

Beide Mannschaften haben sich zuletzt deutlich gesteigert: Der BTSV gewann erstmals seit Saisonbeginn zwei Ligaspiele in Folge, während der FCM seit vier Partien ungeschlagen ist (drei Siege, ein Remis) und mit elf Treffern den Ligabestwert im gleichen Zeitraum erzielt hat.

Magdeburg gab bislang die meisten Torschüsse aller Zweitligisten ab (280), Braunschweig hingegen nur 68 – weniger hatten nur die Düsseldorfer. In puncto Chancenverwertung liegen Magdeburg (7,5 Prozent) und Braunschweig (9,2 Prozent) im unteren Ligadrittel; einzig Fortuna Düsseldorf agiert mit 6,8 Prozent noch ineffizienter.

