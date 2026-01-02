2. Bundesliga heute: Darmstadt - Nürnberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.01.2026 • 15:30 Uhr Der SV Darmstadt 98 empfängt heute den 1. FC Nürnberg. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Merck-Stadion am Böllenfalltor. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 23. Januar 2026, empfängt der SV Darmstadt 98 um 18:30 Uhr den 1. FC Nürnberg im Merck-Stadion am Böllenfalltor.

An der Seitenlinie treffen mit Florian Kohfeldt und Miroslav Klose zwei namhafte Trainer aufeinander, die ihre Teams zuletzt zur Ligaspitze der Formtabelle führten – beide Klubs sammelten in den vergangenen acht Zweitligapartien jeweils 16 Punkte. Geleitet wird die Begegnung vom Unparteiischen Jarno Wienefeld.

Darmstadt geht mit einer Serie von acht Partien ohne Niederlage (vier Siege, vier Remis) ins Heimspiel und ist in dieser Saison im eigenen Stadion noch ungeschlagen: Aus neun Auftritten stehen 21 Punkte (6 S, drei U) zu Buche – ein Wert, den der Klub in der 2. Liga zuletzt 1986/87 übertraf. Torjäger Isac Lidberg führt mit zwölf Treffern gemeinsam mit Ebnoutalib die Torjägerliste an und netzte in 67 Prozent der Lilien-Heimspiele. Neu im Kader ist Niklas Schmidt, den Kohfeldt als alten Bremer Weggefährten per Leihe vom FC Toulouse loseisen konnte. Der 27-jährige Kreativspieler soll vor allem das offensive Mittelfeld verstärken.

Jüngster Kader der Liga: Nürnberg ohne Dauerbrenner Yilmaz

Der 1. FC Nürnberg reist mit dem ligaweit jüngsten Durchschnittsalter (23 Jahre 334 Tage) und zwei Siegen in Serie an, hat jedoch in den letzten 13 Auswärtsspielen stets mindestens ein Gegentor kassiert. Beim jüngsten 3:2 in Elversberg rückte Startelf-Debütant Piet Scobel mit einem historischen Kopfball-Doppelpack ins Rampenlicht: So viele Kopfballtreffer hatten den Franken zuvor in der gesamten Hinrunde gereicht. Verzichten muss Klose auf den gelbgesperrten Dauerläufer Berkay Yilmaz, der bislang jede Partie von Beginn an bestritten und zuletzt zwei Assists geliefert hatte.

Direkter Vergleich und statistische Schlaglichter

Tore waren in den jüngsten Duellen beider Traditionsklubs Mangelware: In den vergangenen fünf Zweitligapartien zwischen Darmstadt und Nürnberg fielen lediglich sieben Treffer, nie mehr als zwei pro Spiel. Die Hessen verloren dabei nur einmal (0:1 im Januar 2025), holten aber aus den letzten drei Heimspielen gegen den Club sieben Punkte. Für Nürnberg spricht die jüngste Comeback-Stärke: Die Franken drehten ihre letzten beiden Partien nach Rückstand, ein Kunststück, das dem FCN im Unterhaus zuletzt im Herbst 2000 in zwei Spielen nacheinander gelungen war. Allerdings kassierte Darmstadt ligaweit die meisten Zähler nach Rückstand (13) – ein weiteres Indiz für die Widerstandskraft der Kohfeldt-Elf.

