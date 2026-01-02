2. Bundesliga heute: Dresden - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 12:25 Uhr Die SG Dynamo Dresden empfängt heute die SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Rudolf-Harbig-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 18. Spieltag der 2. Bundesliga führt am heutigen Samstag (13.00 Uhr) die beiden Kellerkinder SG Dynamo Dresden und SpVgg Greuther Fürth im Rudolf-Harbig-Stadion zusammen.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Felix Prigan treffen der Tabellenletzte aus Sachsen (13 Punkte) und der Vorletzte aus Franken (15 Punkte) aufeinander. Für Dynamo steht Thomas Stamm an der Seitenlinie, das Kleeblatt wird von Heiko Vogel gecoacht.

Die historische Bilanz spricht klar für die Gäste: In den bislang 17 Zweitliga-Duellen blieb Fürth in den jüngsten acht Partien ungeschlagen (5 Siege, drei Remis) – so lange wie nie zuvor gegen die Dresdner.

Dresden - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Beide Defensivreihen gehörten bislang zu den anfälligsten der Liga. Dynamo hat nach 17 Partien bereits 34 Gegentore hinnehmen müssen und wartet saisonübergreifend seit 21 Zweitliga-Spielen auf eine Weiße Weste – ein neuer Vereinsnegativrekord.

Fürth kassierte sogar schon 44 Treffer und stellt damit die schwächste Defensive nach 17 Spieltagen seit 31 Jahren. Frühe Treffer sind in dieser Konstellation alles andere als selten: In 47 Prozent aller Dresdner Saisonspiele und in 82 Prozent der Fürther Partien fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit, im Rudolf-Harbig-Stadion sogar in 63 Prozent der Begegnungen der Gastgeber.

Fürths Hoffnungen ruhen auf Torjäger Noel Futkeu

Trotz schwacher Ausbeute – nur ein Sieg aus den letzten elf Ligaspielen – bringt Greuther Fürth mit Noel Futkeu einen der formstärksten Angreifer der Liga mit. Der 22-Jährige erzielte zuletzt sein neuntes Saisontor, womit er an den besten Fürther Hinrundenwert seit Olivier Occean 2011/12 (10 Treffer) heranrückt.

Mit insgesamt zwölf Scorerpunkten (9 Tore, drei Assists) hat Futkeu seine Ausbeute aus der Vorsaison bereits erreicht. Auffällig: In allen fünf letzten Fürther Auswärtspartien fielen mindestens drei Treffer, jedoch musste das Kleeblatt dabei stets den ersten Gegentreffer hinnehmen und wartet inzwischen seit 24 Auswärtsauftritten auf eine Weiße Weste.

Dresdens Heimschwäche trifft auf Serien-Vergangenheit

Dynamo Dresden gewann nur eines der vergangenen fünf Heimspiele und steht erstmals in einer Zweitliga-Saison nach acht Partien im Rudolf-Harbig-Stadion bei lediglich einem Heimsieg (2 Remis, fünf Niederlagen). In jedem der letzten neun Heimauftritte setzte es mindestens ein Gegentor, wobei in den jüngsten sechs sogar immer drei oder mehr Treffer fielen.

Hoffnungsträger ist Vincent Vermeij, der seit dem 13. Spieltag drei Tore erzielte und dabei jeden seiner Schüsse im Netz unterbrachte. Historisch wartet Dresden jedoch seit acht Duellen auf einen Sieg gegen Fürth, hat aber statistisch Rückenwind: In den vergangenen vier Heimspielen eines Tabellenletzten gegen den Siebzehnten setzte sich stets der Gastgeber durch.

