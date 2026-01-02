2. Bundesliga heute: Elversberg - Bochum LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2026 • 10:00 Uhr SV Elversberg empfängt heute den VfL Bochum 1848. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

In der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde empfängt die SV Elversberg heute, Sonntag, 25. Januar 2026, um 13:30 Uhr den VfL Bochum 1848. Trainer Vincent Wagner trifft dabei auf seinen Bochumer Kollegen Uwe Rösler; die Partie wird von Dr. Robert Kampka geleitet.

Für Elversberg ist es das dritte Profipflichtspiel gegen die Westfalen: Die bisherigen beiden Duelle gingen verloren und die Saarländer blieben ohne eigenes Tor (0:1 im DFB-Pokal 2022/23, 0:2 am 2. Zweitliga-Spieltag dieser Saison).

Elversberg - Bochum LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Gastgeber gehen mit einer beeindruckenden Bilanz von elf ungeschlagenen Zweitliga-Heimspielen (sieben Siege, vier Remis) in dieses Match – aktuell die längste Serie der Liga und Vereinsrekord. Alle vier Saisonniederlagen kassierte Elversberg ausnahmslos in der Fremde.

Bochum dagegen hat sich unter Uwe Rösler auswärts stabilisiert: Nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Gastspielen blieb der VfL in den letzten vier Zweitliga-Auswärtspartien ungeschlagen (zwei Siege, zwei Remis) und blieb dabei wettbewerbsübergreifend stets ohne Gegentor. Eine weitere weiße Weste würde den Vereinsrekord von fünf Auswärtsspielen in Folge ohne Gegentreffer seit dem Bundesliga-Aufstieg 1971 einstellen.

Trainerduell Wagner gegen Rösler und personelle Trends

Seit Röslers Amtsantritt holten die Bochumer 19 Punkte aus zehn Ligapartien – nur Schalke (20) war im gleichen Zeitraum erfolgreicher. Der VfL rotiert dabei stark: 40 Startelfwechsel bedeuten den zweithöchsten Wert der Liga hinter Dynamo Dresden.

Elversberg vertraut dagegen einem eingespielten Kern (26 Wechsel, ligaweit zweikleinster Wert) und setzte mit 22 Profis die wenigsten Spieler ein. Trotzdem bringen es die Saarländer bereits auf 13 verschiedene Torschützen; nur Holstein Kiel stellte mehr.

Bei Bochum sorgte Winterneuzugang Callum Marshall sofort für Schlagzeilen, als er mit 21 Jahren und 51 Tagen bei seinem Zweitliga-Debüt traf – jünger waren beim VfL nur Leon Goretzka und Thordur Gudjonsson. Teenager Francis Onyekas steht außerdem bei sieben Saisontoren nach 15 Zweitliga-Partien – Vereinsrekord für einen Bochumer unter 20 Jahren.

Key-Stats: Standards, Zweikampfverhalten und Schiedsrichter Dr. Kampka

Mit jeweils sechs Treffern nach Eckbällen führen beide Teams ligaweit diese Kategorie an; insgesamt liegt Elversberg bei elf und Bochum bei zehn Standardtoren, übertroffen nur von Arminia Bielefeld (16).

In Sachen Fairness prallen Gegensätze aufeinander: Elversberg wird am häufigsten gefoult (262) und begeht selbst die wenigsten Fouls der Liga (200), während Bochum zu den meistfaltenden Teams zählt (245 Fouls) und die meisten Gelben Karten sah (62). Die Leitung durch den erfahrenen Referee Dr. Robert Kampka rückt diese Disziplin-Statistiken zusätzlich in den Fokus.

Wird SV Elversberg gegen VfL Bochum 1848 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird ELV gegen BOC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SV Elversberg gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SV Elversberg gegen VfL Bochum 1848 im Liveticker bei SPORT1.