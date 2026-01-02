2. Bundesliga heute: Fürth - Braunschweig LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 09:40 Uhr SpVgg Greuther Fürth empfängt heute Eintracht Braunschweig. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Die Ausgangslage des Tabellenletzten könnte vor dem Anstoß am Samstag (13:00 Uhr) im Sportpark Ronhof | Thomas Sommer kaum schwieriger sein. Unter Trainer Heiko Vogel wartet die SpVgg Greuther Fürth noch immer auf den ersten Zweitliga-Sieg (2 Remis, zwei Niederlagen). Insgesamt gelang dem Kleeblatt in den vergangenen zwölf Punktspielen lediglich ein Dreier (3U / 8N), womit die Franken seit dem 7. Spieltag ligaweit die wenigsten Zähler einsammelten (6). 46 Gegentreffer bedeuten bereits einen Negativrekord für Fürth in der 2. Bundesliga – nur drei Teams in der Historie hatten zum gleichen Zeitpunkt eine noch schwächere Defensive. Hinzu kommt, dass die Gastgeber in den letzten sechs Partien stets das erste Tor des Spiels kassierten.

Die direkten Duelle in Fürth versprechen Statistik zufolge Spektakel: In den letzten fünf Heimspielen gegen Eintracht Braunschweig fielen jeweils mindestens drei Treffer. Trotz dieser Torflut ist das Kleeblatt vor eigenem Publikum gegen die Löwen seit April 2015 ungeschlagen (4 S / drei U). Aktuell jedoch hakt es in der Ronhof-Festung: Nur eines der letzten sieben Zweitliga-Heimspiele wurde gewonnen (2 U / vier N), zuletzt setzte es sogar zwei Partien hintereinander mit drei Gegentoren. Die 2:3-Niederlage im Hinspiel lässt zudem eine historische Besonderheit zu: Erstmals seit der Saison 2005/06 könnte Fürth beide Saisonduelle gegen Braunschweig verlieren.

Auswärtsprobleme und späte Gegentreffer: So reist Eintracht Braunschweig an

Eintracht-Coach Heiner Backhaus bringt eine Mannschaft mit, die in der Fremde zwar am 16. Spieltag in Dresden 3:2 gewann, zuvor jedoch fünf der letzten sieben Auswärtsauftritte verlor. Zwei Auswärtssiege in Serie gelangen den Löwen letztmals zwischen Dezember 2023 und Januar 2024. Offensiv hakt es ähnlich wie beim Gegner: Mit 20 Toren stellt Braunschweig die zweitschwächste Angriffsreihe der Liga, auch der Expected-Goals-Wert (22,2) liegt nur knapp über dem Fürther (22,1). Auffällig bleiben zudem die späten Gegentreffer – neunmal schlug es in der Schlussviertelstunde ein, einzig Düsseldorf und Fürth (je 11) sind hier noch anfälliger. Dazu kommen bereits sieben Platzverweise, Ligahöchstwert.

Personalien, Standardschwäche und Unparteiischer Patrick Schwengers

Fürth muss gegen Braunschweig auf Außenverteidiger Jannik Dehm verzichten, der seine fünfte Gelbe Karte absitzt. Hoffnungsträger bleibt Angreifer N. Futkeu, der in 33 Prozent der Fürther Ligapartien traf. Bei ruhenden Bällen spricht vieles für die Gäste: Während die Franken ligaweit die meisten Gegentore nach Ecken schlucken (10) und noch keinen eigenen Treffer auf diesem Weg erzielten, hat Braunschweig erst einen Eckball-Gegentreffer hinnehmen müssen – Bestwert in der 2. Bundesliga. Geleitet wird das Aufeinandertreffen von Schiedsrichter Patrick Schwengers, der am Samstagnachmittag die Geschicke auf dem Rasen lenken wird.

