2. Bundesliga heute: Hannover - Düsseldorf LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 09:50 Uhr Hannover 96 empfängt heute Fortuna Düsseldorf. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf heute um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden-Arena aufeinandertreffen, stehen beide Teams in der 2. Bundesliga vor richtungsweisenden 90 Minuten. Die Niedersachsen sind seit vier Ligaspielen ohne Sieg (2 Unentschieden, zwei Niederlagen) und verloren zuletzt zweimal in Folge – eine dritte Pleite hintereinander gab es für die Elf von Trainer Christian Titz zuletzt im April 2024. Düsseldorf reist dagegen mit zwei aufeinanderfolgenden Dreiern an, erlebte aber unmittelbar davor drei Niederlagen am Stück. Auswärts gelang den Rheinländern in den vergangenen fünf Partien nur ein Erfolg, zudem gingen die letzten vier Gastspiele allesamt verloren. Eine weitere Auswärtsniederlage würde den negativen Vereinsrekord von fünf Zweitliga-Pleiten in Serie aus dem Jahr 1999 einstellen.

2. Bundesliga heute : So Verfolgen Sie Hannover - Düsseldorf LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Christian Titz muss gegen die Fortuna auf den gelb-rot gesperrten Waniss Taibi verzichten. Der Franzose liefert ligaweit die zweitmeisten Schussvorlagen aus dem Spiel heraus (2,5 pro 90 Minuten) – schwer zu ersetzen für eine Offensive, die zwar 31 Saisontore (Platz 4) erzielte, ihre Expected-Goals-Ausbeute von 38,2 aber deutlich untertrifft. B. Källman traf in 44 Prozent der Saisonspiele, dennoch gab Hannover bereits 15 Punkte nach Führungen ab – Ligahöchstwert. Defensiv kassierten die 96er sieben Kopfballgegentore; in dieser Statistik sind nur Preußen Münster und Greuther Fürth anfälliger.

Fortuna Düsseldorf: Auswärtskrise trifft schwächste Offensive der Liga

Unter Markus Anfang stellt Düsseldorf mit 16 Treffern die torärmste Angriffsreihe der 2. Liga, die Chancenverwertung liegt bei lediglich sieben Prozent. Cedric Itten erzielte immerhin sein drittes Kopfballtor und übertrifft damit ligaweit fast alle Konkurrenten. Doch insgesamt ließ die Fortuna 274 gegnerische Abschlüsse zu – nur Karlsruhe und Fürth erlauben mehr. Bemerkenswert: Die letzten sieben Auswärtspartien der Düsseldorfer endeten allesamt mit einer ungeraden Gesamtzahl an Toren. Während in Düsseldorf die Schlagzeilen aktuell vom kurz bevorstehenden Wechsel von Edin Dzeko zu Ligakonkurrent Schalke 04 bestimmt werden, richtet Anfang den Fokus auf die Einstellung eines Negativrekords zu verhindern.

Direkter Vergleich, Historie und Spielleitung

Das Hinspiel gewann Hannover 1:0; gelingt heute der nächste Erfolg, wäre es der erste Saison-Doppelpack gegen Düsseldorf seit 1992/93. Insgesamt verlor Hannover nur eins der vergangenen neun Zweitliga-Duelle mit der Fortuna (2 Siege, sechs Remis). Vier der letzten sechs Aufeinandertreffen endeten unentschieden, in den jüngsten sechs Heimspielen hielt 96 viermal die Null gegen Düsseldorf. Schiedsrichter in der Heinz von Heiden-Arena ist Patrick Ittrich, der das Geschehen auf dem Rasen leiten wird.

2. Bundesliga: Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf im Liveticker bei SPORT1.