2. Bundesliga heute: Hertha - Schalke LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 17:30 Uhr Hertha BSC empfängt heute den FC Schalke 04. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Olympiastadion Berlin.

Am Samstag, 17. Januar 2026, empfängt Hertha BSC den FC Schalke 04 um 20:30 Uhr im Olympiastadion Berlin. Cheftrainer Stefan Leitl trifft dabei auf Schalkes Coach Miron Muslic, der seine Mannschaft nach einer herausragenden Hinrunde mit 37 Punkten an die Tabellenspitze geführt hat – ein Wert, der in der 2. Bundesliga zuletzt 2018/19 vom Hamburger SV erreicht wurde.

Hertha geht nach drei Partien ohne Sieg (zwei Remis, eine Niederlage) in die Begegnung, sammelte in den vergangenen acht Spieltagen mit 17 Zählern aber ligaweit die meisten Punkte – knapp vor Schalke (16). Als Unparteiischer ist Wolfgang Haslberger angesetzt.

Hertha - Schalke LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL, Sky

: RTL, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Die Berliner tun sich in dieser Saison vor eigenem Publikum schwer: In fünf ihrer neun Heimspiele fielen exakt zwei Treffer, insgesamt erzielte Hertha dort lediglich sieben Tore – Ligatiefstwert. Zusätzlich fehlt Abwehrchef Toni Leistner nach Rotsperre; im einzigen Saisonspiel ohne den Pass- und Aufbauspiel-Spezialisten (766 Pässe, 89-Prozent-Quote) setzte es am 15. Spieltag ein 0:2 gegen Magdeburg.

Schalke reist indes mit der besten Defensivbilanz der Liga (zehn Gegentreffer) an und erlebte in 56 Prozent seiner Auswärtspartien bereits einen Strafstoß.

Duell mit Geschichte: Direkte Bilanz spricht für Königsblau

Seit Bundesliga-Gründung feierte der FC Schalke 04 satte 45 Pflichtspiel-Siege gegen Hertha BSC – mehr als gegen jeden anderen Klub. Die „Alte Dame“ verlor seitdem einzig gegen den FC Bayern häufiger. Außerdem endeten alle zehn jüngsten Pflichtduelle dieser beiden Traditionsvereine mit mindestens drei Treffern, acht davon sogar mit einer ungeraden Torausbeute.

In den vergangenen acht Aufeinandertreffen trafen zudem stets beide Teams, wobei Hertha in jedem dieser Spiele mindestens ein Gegentor von Schalke hinnehmen musste. Kartenfreunde kommen traditionell auf ihre Kosten: Neun der letzten zehn Duelle produzierten vier oder mehr Verwarnungen oder Platzverweise.

Schlüsselspieler und taktische Trends vor dem Anpfiff

Hertha führt mit 42 die Liga bei Vertikalangriffen an; die daraus resultierenden fünf Treffer werden am Samstag ohne den gesperrten Leistner organisiert werden müssen. Offensiv hofft Leitl besonders auf Fabian Reese, dessen Abschlussquote (drei Tore bei 5,7 xG) noch Luft nach oben lässt. Auf Schalker Seite steckt das Team den Ball seltener steil (nur 15 Vertikalangriffe – Ligatiefstwert), vertraut aber auf Effizienz und eine stabile Abwehr. Torjäger Moussa Sylla untertraf seinen Expected-Goals-Wert bislang um 3,9 Treffer (vier Tore bei 7,9 xG) und wartet seit sieben Zweitliga-Spielen auf ein Erfolgserlebnis – gegen Hertha traf er in der Hinrunde jedoch zum 1:0. Beide Mannschaften stellen mit je neun Weißen Westen die besten Clean-Sheet-Werte der Liga und gehen so mit starken Defensivstatistiken, aber unterschiedlichen Offensivprofilen ins Flutlicht-Duell im Olympiastadion.

Wird Hertha BSC gegen FC Schalke 04 heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird BSC gegen S04 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen FC Schalke 04 im Liveticker bei SPORT1.