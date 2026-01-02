2. Bundesliga heute: Kaiserslautern - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute die SV Elversberg. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstagabend (Anstoß 20:30 Uhr) empfängt der 1. FC Kaiserslautern die SV Elversberg im ausverkauften Fritz‐Walter‐Stadion.

Beide Teams haben nach starkem Saisonstart an Boden verloren: Nach dem 9. Spieltag lag Elversberg noch an der Tabellenspitze, Kaiserslautern rangierte vier Zähler dahinter auf Platz fünf. Seither gelangen beiden Klubs allerdings nur drei Siege aus zehn Partien (je vier Remis, drei Niederlagen).

Die Pfälzer von Cheftrainer Torsten Lieberknecht gehen mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei in den 20. Spieltag, während die Mannschaft von Vincent Wagner auf Platz vier erstmals seit dem 5. Spieltag nicht mehr in den Top drei steht. Geleitet wird die Partie von FIFA‐Schiedsrichter Deniz Aytekin.

Lautern - Elversberg LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Nitro, Sky

: Nitro, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Kaiserslautern stellt mit 34 Treffern gemeinsam mit Elversberg und Darmstadt die torhungrigste Offensive der 2. Bundesliga. In allen jüngsten vier Heimauftritten auf dem Betzenberg fielen mindestens drei Treffer, wenngleich der FCK in den letzten neun Heimspielen stets ein Gegentor kassierte.

Stürmer Ivan Prtajin reist mit Rückenwind an: Der Kroate erzielte beim 2:2 auf Schalke seinen sechsten Zweitliga‐Doppelpack – erstmals als Joker – und traf in den vergangenen zwei Ligaspielen jeweils mindestens einmal. Fällt außerdem ein Treffer von Naatan Skyttä, stehen die Chancen gut: Die Roten Teufel gewannen die letzten fünf Partien, in denen der Finne jubelte, und zuletzt dreimal zuhause, wenn er traf.

Elversberger Auswärtsstärke und Frühstarter-Qualitäten

Die SV Elversberg ist auswärts so erfolgreich wie kein anderes Zweitligateam (5 Siege, wie Schalke und Paderborn) und hat in den letzten vier Gastspielen jeweils das erste Tor erzielt. In allen vergangenen zehn Auswärtsauftritten der SVE fiel zudem mindestens ein Treffer vor der Pause.

Trotz der starken Bilanz wartet der Aufsteiger allerdings seit drei Ligapartien auf einen Sieg (2 Remis, ein Niederlage) und konnte in der laufenden Rückrunde noch nicht voll punkten – in jeder der drei bisherigen Zweitligasaisons blieb Elversberg in den ersten beiden Rückrundenspielen sieglos. Mit 34 Saisontoren stellt das Team dennoch einen neuen Vereinsrekord und erzielte ligaweit die meisten Treffer in der Schlussviertelstunde (14).

Direkter Vergleich und taktische Statistiken

Historisch spricht die Bilanz leicht für Elversberg: Kaiserslautern gewann nur eines der letzten fünf Zweitliga‐Duelle (1 S, ein U, drei N). Im Fritz‐Walter‐Stadion ist der FCK allerdings ungeschlagen gegen die Saarländer (1 S, ein U). Beide Klubs setzen regelmäßig auf wirkungsvolle Joker: Die Pfälzer führen die Liga mit 17 Torbeteiligungen von Einwechselspielern an, Elversberg folgt mit 15 – Otto Stange sammelte davon allein fünf Scorerpunkte für die SVE.

Während Kaiserslautern ligaweit die zweitmeisten hohen Ballgewinne verzeichnet (159) und daraus erst ein Tor erzielte, traf Elversberg nach Pressingaktionen schon sechsmal und damit doppelt so oft wie jeder andere Zweitligist in dieser Saison.

