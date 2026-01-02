2. Bundesliga heute: Kiel - Fürth LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.01.2026 • 12:31 Uhr Holstein Kiel empfängt heute SpVgg Greuther Fürth. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 31. Januar 2026, rollt ab 13:00 Uhr im Holstein-Stadion der Ball, wenn Holstein Kiel die SpVgg Greuther Fürth empfängt.

An der Seitenlinie stehen Marcel Rapp bei den Störchen und Heiko Vogel beim Kleeblatt, die Leitung auf dem Platz übernimmt Schiedsrichter Marc Philip Eckermann. Für beide Teams ist es nach dem 2:0-Hinrundenerfolg Kiels das zweite Saisonduell; erstmals könnten die Norddeutschen beide Partien einer Zweitliga-Spielzeit gegen Fürth für sich entscheiden.

Kiel - Fürth LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Holstein Kiel geht mit Rückenwind in die Begegnung: Seit fünf Zweitliga-Partien ist der Tabellenneunte ungeschlagen (zwei Siege, drei Remis) – eine vereinsinterne Bestmarke in dieser Saison.

In jedem dieser Spiele traf Kiel bereits in der ersten Halbzeit; ligaweit wurde in 42 Prozent der Kiel-Partien zudem ein Elfmeter gepfiffen. Nach zwei Heimsiegen in Folge winkt dem Team von Marcel Rapp die Verlängerung seiner Serie, muss dabei jedoch auf Innenverteidiger Ivan Nekic verzichten: Der zuletzt dreimal in der Startelf stehende Kroate fehlt nach Gelb-Rot, wodurch seine Offensivgefahr (zwei Tore) vorerst wegfällt.

Update (12:30 Uhr): Die Aufstellungen Kiel - Fürth sind da

SpVgg Greuther Fürth: Timo Schlieck, Brynjar Ingi Bjarnason, Reno Münz, Philipp Ziereis, Branimir Hrgota, Jannik Dehm, Doni Arifi, Paul Will, Aaron Keller, Noel Futkeu, Felix Klaus

Holstein Kiel: Jonas Krumrey, David Zec, John Tolkin, Lasse Rosenboom, Marko Ivezic, Jonas Meffert, Umut Tohumcu, Jonas Therkelsen, Niklas Niehoff, Steven Skrzybski, Phil Harres

Fürth ohne Dietz: Negativlauf und Auswärtsprobleme

Greuther Fürth reist ohne den gesperrten Maximilian Dietz an. Der Defensivmann, der die teamintern meisten Pässe mit 88 Prozent Genauigkeit spielte, wurde nach seiner frühen Roten Karte gegen Eintracht Braunschweig für zwei Spiele aus dem Verkehr gezogen – das DFB-Urteil folgte am Montag.

Fürths Formkurve zeigt nach sieben Zweitliga-Spielen ohne Sieg (drei Unentschieden, vier Niederlagen) nach unten; 16 Punkte bedeuten Vereinsnegativrekord nach 19 Partien, 46 Gegentore stellen einen Höchstwert im deutschen Unterhaus seit 2003 ein. In der Fremde holte das Kleeblatt zuletzt nur einen Punkt aus sieben Versuchen und blieb seit 25 Auswärtsauftritten ohne Weiße Weste.

Historie, Standardschwäche und statistische Auffälligkeiten

Drei der vergangenen vier Liga-Duelle entschied Kiel für sich, dennoch traf Fürth in jeder der letzten sechs Partien an der Förde mindestens einmal. Auffällig: In den jüngsten vier Heimspielen gegen das Kleeblatt handelte sich Kiel stets die erste Verwarnung ein, während Fürth in acht seiner zehn Auswärtsauftritte dieser Saison mit der ersten Karte bedacht wurde.

Beide Teams zählen mit 232 (Kiel) beziehungsweise 218 (Fürth) zu den schussärmsten der Liga; das Kleeblatt überzeugt dabei mit 53 Prozent Schussgenauigkeit, während Kiel nur 41 Prozent erreicht. Standards könnten den Ausschlag geben: Kiel kassierte bereits 14 Gegentore nach ruhenden Bällen, Fürth sogar 15 – darunter zehn nach Ecken.

Wird Holstein Kiel gegen SpVgg Greuther Fürth heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KIE gegen SGF im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Holstein Kiel gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Holstein Kiel gegen SpVgg Greuther Fürth im Liveticker bei SPORT1.