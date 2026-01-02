2. Bundesliga heute: Kiel - Paderborn LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.01.2026 • 10:15 Uhr Holstein Kiel empfängt heute SC Paderborn 07. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Holstein-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Sonntag, den 18. Januar 2026, empfängt Holstein Kiel den SC Paderborn 07 um 13:30 Uhr im heimischen Holstein-Stadion. Auf der Trainerbank der Störche nimmt Marcel Rapp Platz, während bei den Ostwestfalen Ralf Kettemann die Anweisungen gibt.

Geleitet wird die Partie des 18. Zweitliga-Spieltags von Schiedsrichter Michael Bacher. Das Hinspiel zum Saisonauftakt gewann der SCP mit 2:1 – nach zuvor drei Ligaduellen ohne Sieg gegen Kiel (ein Remis, zwei Niederlagen).

Kiel - Paderborn LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Mit 17 Punkten auf fremdem Platz stellt Paderborn derzeit das erfolgreichste Auswärtsteam der Liga und hat aus den vergangenen sechs Gastspielen gleich fünf Siege sowie nur fünf Gegentore vorzuweisen.

Dem gegenüber steht Kiel mit lediglich neun erzielten Heimtreffern – weniger Tore vor eigener Kulisse gelangen ligaweit nur Hertha BSC (7) und Fortuna Düsseldorf (8). Für die Ostwestfalen bietet sich damit die Chance, erstmals überhaupt beide Saisonduelle gegen die Kieler im Unterhaus für sich zu entscheiden.

Paderborns Formkurve und Curda als Topscorer

Nach 17 Partien hält der SCP bei starken 33 Punkten (10 S/3 U/4 N) – das egalisiert den eigenen Zweitliga-Bestwert aus der Saison 2011/12 und macht den Klub zum zweitbesten Viertplatzierten der eingleisigen 2. Liga-Historie.

Allerdings sprang aus den letzten fünf Spielen nur ein Sieg heraus (dazu ein Remis, drei Niederlagen) – eine deutliche Abkehr von der vorangegangenen Serie von acht Dreiern am Stück. In Topform präsentiert sich weiterhin Laurin Curda: Mit seinem dritten Assist zuletzt war er erstmals in drei Zweitliga-Einsätzen in Folge direkt an einem Tor beteiligt (insgesamt vier Tore, ein Vorlage seit Anfang November).

Kiels Punktestand, Skrzybskis Statistik und Elfmeterthema

Holstein Kiel steht nach 17 Begegnungen bei 20 Zählern – nur in der Saison 2021/22 waren es zum gleichen Zeitpunkt weniger (18). Auch die damalige wie aktuelle Torausbeute von 20 Treffern markiert den Tiefstwert der Störche in der 2. Liga-Historie.

Hoffnung macht Steven Skrzybski, der in den letzten zwei Partien ein Tor und eine Vorlage beisteuerte, nachdem er zuvor zehn Saisonspiele ohne Scorerpunkt geblieben war; gegen Paderborn traf er bereits dreimal in sieben Zweitliga-Duellen für Kiel. Ein weiterer Aspekt: Paderborn verwandelte in dieser Spielzeit schon vier Strafstöße, während Kiel gemeinsam mit Düsseldorf ligaweit die meisten Gegentore vom Punkt hinnehmen musste (5).

