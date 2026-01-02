2. Bundesliga heute: KSC - Hertha BSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 10:00 Uhr Der Karlsruher SC empfängt heute Hertha BSC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im BBBank Wildpark. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Samstag, 24. Januar 2026, empfängt der Karlsruher SC um 13:00 Uhr Hertha BSC im BBBank Wildpark. An der Seitenlinie stehen sich KSC-Coach Christian Eichner und Hertha-Trainer Stefan Leitl gegenüber, der seit fünf Zweitliga-Partien gegen die Badener ungeschlagen ist (3 Siege, zwei Remis). Schiedsrichter der Begegnung ist Tom Bauer. Für die Gäste aus Berlin bietet sich die Chance, erstmals überhaupt zwei Pflicht-Gastspiele in Serie beim KSC zu gewinnen.

2. Bundesliga heute : So Verfolgen Sie KSC - Hertha LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

In den vergangenen vier Heimspielen des Karlsruher SC fielen jeweils mindestens drei Treffer, wobei in allen fünf letzten Duellen mit Hertha BSC im Wildpark ebenfalls die Drei-Tore-Marke erreicht wurde. Die Badener kassierten in dieser Zweitliga-Saison bereits 33 Gegentore – mehr schluckten nur Dresden und Fürth – und gerieten in den letzten vier Heimpartien jeweils mit 0:1 in Rückstand. Dennoch beendete Karlsruhe zuletzt eine Serie von sechs sieglosen Spielen und setzte besonders auf Marvin Wanitzek: Der Mittelfeldmann traf in den vergangenen zwei Ligaspielen und war an den letzten drei KSC-Toren gegen die Berliner direkt beteiligt. Auffällig ist zudem die zweite Halbzeit: In den jüngsten elf KSC-Partien und den letzten fünf Heimspielen fielen mehr Treffer nach dem Seitenwechsel.

Hertha BSC auswärts effizient und defensiv stabil

Mit 14 Punkten aus acht Gastspielen bestreitet Hertha BSC seine geteilt zweitbeste Auswärtssaison in der eingleisigen 2. Liga; dreimal erzielten die Blau-Weißen in der Ferne bereits drei Treffer (Hannover, Nürnberg, Fürth). Die Berliner stellten bislang zehn Weiße Westen auf und ließen nur 16 Gegentore zu – ligaintern ist lediglich Schalke noch stabiler. Trotz dieser defensiven Stärke wartet die Alte Dame nach zuvor fünf Siegen in Serie seit vier Zweitliga-Partien auf einen Dreier (3 Unentschieden, ein Niederlage) und erzielte ligaweit die wenigsten Standardtore (4). Trainer Stefan Leitl nimmt indes viel Rotation vor: 40 Startelfwechsel bedeuten den zweithöchsten Wert der Liga hinter Dynamo Dresden.

Bilanz und Besonderheiten des direkten Duells

Neun der letzten zehn Pflichtspiele zwischen Karlsruher SC und Hertha BSC endeten mit einer geraden Toranzahl, zuletzt blieb Hertha in drei Aufeinandertreffen ungeschlagen (2 Siege, ein Remis). Beide Klubs haben in dieser Saison jeweils acht verschiedene Torschützen – lediglich Düsseldorf kommt auf einen geringeren Wert. Auf Karlsruher Seite führt Wanitzek mit elf Standardsaisontreffern die ligaweite Spezialwertung hinter Bielefeld an, während Hertha bei ruhenden Bällen noch Nachholbedarf zeigt. Die Gastgeber wollen zudem eine Serie von zwei Heimniederlagen beenden, wohingegen die Berliner ihre Serie von drei Unentschieden ausbauen oder durchbrechen könnten.

Wird Karlsruher SC gegen Hertha BSC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird KSC gegen BSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Karlsruher SC gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Karlsruher SC gegen Hertha BSC im Liveticker bei SPORT1.