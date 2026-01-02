2. Bundesliga heute: Lautern - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 18.01.2026 • 10:30 Uhr Der 1. FC Kaiserslautern empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (18. Januar 2026, 13:30 Uhr) empfängt der 1. FC Kaiserslautern Hannover 96 auf dem Betzenberg.

Beide Teams gehen mit klarem Auftrag in die Rückrunde: Der FCK unter Trainer Torsten Lieberknecht möchte seine starke Heimbilanz von bislang 19 Punkten ausbauen, während Hannover-Coach Christian Titz nach zuletzt drei Partien ohne Sieg (2 Remis, ein Niederlage) wieder Zählbares einfahren will. Geleitet wird die Begegnung von Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck, der in dieser Zweitliga-Saison bereits mehrere Topspiele souverän moderiert hat.

Der direkte Vergleich zeichnet ein klares Bild der jüngsten Tendenz: Der 1. FC Kaiserslautern ist seit vier Zweitliga-Partien gegen Hannover 96 sieglos (2 Remis, zwei Niederlagen). Gleichwohl erinnern sich die Pfälzer gern an die ersten drei Aufeinandertreffen nach ihrem Wiederaufstieg 2022, die allesamt gewonnen wurden.

Das bisher letzte Kräftemessen ging jedoch zum Saisonauftakt mit 0:1 an die Niedersachsen – ein Ergebnis, das in Lautern noch präsent sein dürfte.

Torgewaltiger FCK trifft auf effizient reisende Niedersachsen

Mit 21 Heimtreffern stellt der FCK aktuell die beste Offensiv-Ausbeute vor eigenem Publikum; nur in der Zweitliga-Saison 1996/97 lag Lauterns Schnitt daheim höher (3,4). Hannover kontert mit einer beeindruckenden Auswärtsbilanz: 16 Punkte in der Fremde bedeuten ligaweit Platz zwei hinter dem SC Paderborn, zudem markierten die „Roten“ die meisten Auswärtstore (18).

Während Kaiserslautern erstmals in dieser Spielzeit zwei Heimniederlagen in Folge drohen, musste Hannover zuletzt beim 1:2 in Nürnberg seine erste Auswärtspleite hinnehmen. Auffällig: Die Gäste erarbeiteten sich bereits 69 Großchancen – Bestwert der Liga –, verwerteten aber nur 32 Prozent davon.

Individuelle Highlights und positive Nachrichten von Ex-Coach Rekdal

Bei den Gästen ragt Angreifer Benjamin Källman heraus: Neun Tore in seinen ersten neun Zweitliga-Auswärtsspielen gelangen historisch nur Rudi Völler (10) 1981/82 häufiger. Auf Lautern-Seite sorgt Naatan Skyttä für Schlagzeilen: Der Finne war in den letzten drei Heimauftritten an fünf Treffern direkt beteiligt (4 Tore, ein Assist) – ligaweit überbot nur Darmstadts Isac Lidberg diese Ausbeute vor heimischer Kulisse.

Abseits des Rasens durfte sich die Lautrer Anhängerschaft zudem über positive Nachrichten aus Norwegen freuen: Ex-FCK-Trainer und Ex-Hertha-Profi Kjetil Rekdal hat seine Krebserkrankung nach eigenen Angaben überwunden und befindet sich in der Nachsorge – ein Hoffnungsschimmer, der in der Pfalz besonders aufmerksam verfolgt wird.

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.