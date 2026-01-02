2. Bundesliga heute: Magdeburg - Dynamo Dresden LIVE im Free-TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.01.2026 • 17:30 Uhr Der 1. FC Magdeburg empfängt heute die SG Dynamo Dresden. Der Anstoß ist um 20:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am Samstag, 24. Januar 2026, empfängt der 1. FC Magdeburg die SG Dynamo Dresden in der Avnet Arena, Anstoß ist um 20:30 Uhr. Auf den Trainerbänken stehen Petrik Sander beim FCM und Thomas Stamm bei der SGD, die Leitung der Partie übernimmt Schiedsrichter Max Burda. Das Duell ist bereits das achte Aufeinandertreffen beider Klubs seit Magdeburgs Drittliga-Aufstieg 2015; bisher gewann der FCM nur das Hinspiel dieser Saison (2:1), davor standen drei Remis und drei Dresdner Erfolge zu Buche.

2. Bundesliga heute : So Verfolgen Sie Magdeburg - Dresden LIVE im Free-TV, Livestream, Ticker

TV : RTL Nitro, Sky

: RTL Nitro, Sky Livestream : RTL+, Sky

: RTL+, Sky Liveticker: SPORT1

Magdeburg reist mit der aktuell besten Ausbeute der Liga aus den vergangenen fünf Spieltagen an: 13 von 15 möglichen Punkten sammelte der FCM, blieb dabei fünfmal ungeschlagen (4 Siege, ein Remis) und erzielte 14 Treffer – ligaweiter Höchstwert. Baris Atik war erstmals in seiner Karriere in fünf Zweitliga-Partien in Folge an mindestens einem Tor beteiligt (3 Treffer, drei Vorlagen) und traf zudem in den vergangenen drei Spielen jeweils selbst. Mateusz Żukowski steuerte bereits fünf Saisontore bei und ist damit bester FCM-Schütze 2025/26. Allerdings holten die Blau-Weißen nur sieben Heimpunkte – Ligatiefstwert – und verloren drei ihrer letzten fünf Zweitliga-Spiele gegen Aufsteiger, darunter das 0:5 gegen Preußen Münster Anfang Mai 2025.

Dynamo Dresden auswärts anfällig, aber mit Lemmer in Torlaune

Die Sachsen feierten am vergangenen Spieltag ihren vierten Saisonsieg und zugleich die erste Weiße Weste der Spielzeit, doch in der Fremde lief es zuletzt selten rund: Nur einer der letzten sieben Auswärtsauftritte wurde gewonnen (2:1 in Bochum am 13. Spieltag). Zudem kassierte die SGD in jedem der vergangenen 14 Auswärtsspiele mindestens einen Gegentreffer; 34 Gegentore insgesamt bedeuten die zweit­schwächste Defensive der Liga. Offensiv sticht Jakob Lemmer heraus: Der Angreifer traf dreimal in seinen letzten vier Zweitliga-Einsätzen, gab seit Anfang Dezember ligaweit die meisten Schüsse auf das Tor ab (10) und teilt sich mit vier weiteren Spielern den Spitzenwert von drei Treffern in diesem Zeitraum.

Statistik-Fokus: Frühe Tore fast garantiert und Atik trifft auf Ex-Klub

In 94 Prozent der bisherigen Dresdner Saisonspiele fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit, in den letzten 14 SGD-Partien durchweg sogar immer. Auch auswärts klingelte es in den vergangenen neun Begegnungen der Sachsen jeweils vor der Pause. Auf Magdeburger Seite traf die Sander-Elf in den jüngsten drei Spielen in beiden Halbzeiten und gab nach Führungen ligaweit nur zwei Punkte ab – Bestwert. Dynamo verspielte dagegen schon 14 Zähler nach Vorsprung. Mit Baris Atik steht der formstärkste Scorer der Liga seit dem 10. Spieltag (3 Tore, vier Vorlagen) seinem früheren Verein gegenüber, für den er einst 49 Zweitliga-Spiele (6 Treffer, fünf Assists) bestritt.

Wird 1. FC Magdeburg gegen SG Dynamo Dresden heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel wird live auf RTL Nitro zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen SGD im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei RTL+ im Stream und bei Sky (TV und Stream) verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen SG Dynamo Dresden im Liveticker bei SPORT1.