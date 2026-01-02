2. Bundesliga heute: Magdeburg - Hannover LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.01.2026 • 15:30 Uhr 1. FC Magdeburg empfängt heute Hannover 96. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr in der Avnet Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der 20. Spieltag der 2. Bundesliga führt den 1. FC Magdeburg und Hannover 96 am heutigen Freitag (30. Januar 2026, Anstoß 18:30 Uhr) in der Avnet Arena zusammen. An der Seitenlinie stehen mit Petrik Sander auf Magdeburger und Christian Titz auf Hannoveraner Seite zwei Trainer, die ihre Teams zuletzt zu gegensätzlichen Serien geführt haben. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Timo Gansloweit.

2. Bundesliga heute: So verfolgen Sie Magdeburg - Hannover LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Bilanz des FCM gegen die Niedersachsen liest sich bislang ernüchternd: Nur einen Sieg aus sieben Zweitliga-Duellen (ein Remis, fünf Niederlagen) brachte Magdeburg zustande. Besonders vor eigenem Publikum blieb der Klub jedes Mal torlos und kassierte drei Niederlagen bei kumulierten 0:10 Treffern – gegen keinen anderen Zweitligagegner setzte es daheim mehr Pleiten und Gegentore. Immerhin fielen in den jüngsten vier Magdeburger Pflichtspielen jeweils mindestens drei Tore, und der FCM traf in dieser Spanne stets vor der Pause.

Zukowski und Atik liefern – dennoch FCM-Fehlstart ins neue Jahr

Mateusz Żukowski ist in Magdeburgs Offensive derzeit das Gesicht des Aufschwungs: Der Pole traf in den letzten vier Zweitliga-Partien und stellte damit einen Vereinsrekord auf; in den vergangenen drei Heimspielen netzte er ebenfalls. Seit dem 14. Spieltag hat ligaweit kein Spieler mehr Treffer erzielt als Żukowski (6). Barış Atik steuerte in jedem der letzten sechs Ligaspiele mindestens einen Scorerpunkt bei (drei Tore, vier Assists) – ein weiterer Bestwert für den Klub. Dennoch kassierte der FCM am vergangenen Wochenende bereits seine elfte Saisonniederlage und bleibt mit nur sieben Zählern das schwächste Heimteam der Liga.

Källmanns Torhunger trifft auf Hannovers Auswärtsdelle

Hannover 96 reist mit 32 Punkten an und spielt damit seine beste Zweitliga-Saison seit dem Aufstieg 2016/17. Torjäger Benjamin Källmann markierte jüngst sein elftes Saisontor, führt die Auswärtstorjägerliste mit neun Treffern und besitzt ligaweit den höchsten Expected-Goals-Wert (12,0). Allerdings verloren die Niedersachsen die letzten beiden Gastspiele – nach zuvor zehn Auswärtsauftritten ohne Niederlage. Dazu gaben sie in dieser Saison bereits 15 Punkte nach Führungen ab, Negativrekord im Unterhaus. Trotz 57,5 Prozent Ballbesitz und 41,5 xG stehen erst 33 erzielte Treffer zu Buche; nur Magdeburg unterbietet seine erwarteten Tore noch deutlicher. In den jüngsten beiden Partien sah 96 zudem jeweils eine Rote Karte.

Wird 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCM gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Magdeburg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1.