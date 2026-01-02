2. Bundesliga heute: Münster - KSC LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 10:00 Uhr Der SC Preußen Münster empfängt heute den Karlsruher SC. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im LVM-Preußenstadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn der SC Preußen Münster am Samstag (13.00 Uhr) im LVM-Preußenstadion den Karlsruher SC empfängt, erinnern die Statistiker an eine fast einseitige Vergangenheit: In 13 Pflichtspielen gelang den Adlerträgern nur ein einziger Sieg gegen die Badener – ein 2:1-Heimerfolg aus der 3. Liga im April 2013.

Seitdem blieb Münster gegen Karlsruhe sieglos (4 Remis, acht Niederlagen) und kassierte im Schnitt 2,4 Gegentore pro Begegnung – mehr als gegen jeden anderen aktuellen Zweitligisten.

Münster - KSC LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende hat zwar nur eines der letzten fünf Zweitliga-Spiele gewonnen, ist aber im eigenen Stadion seit sechs Partien ungeschlagen (2 Siege, vier Remis) und verlor in dieser Saison erst einmal vor heimischer Kulisse.

Dem gegenüber steht das Team von Coach Christian Eichner, das seit sechs Spielen sieglos ist und aus seinen neun Auswärtsauftritten lediglich sieben Punkte (1:4-4) holte. In jedem der vergangenen elf KSC-Partien fielen mindestens drei Treffer, während Münster seine letzten drei Heimspiele jeweils mit einem Remis beendete.

Schlüsselduelle: Flanken des KSC gegen Münsters Kopfballschwäche

Karlsruhes linker Schienenspieler David Herold liefert mit bereits fünf Assists und 81 Flanken aus dem Spiel eine der gefährlichsten Vorlagenquoten der Liga – nur Herthas Fabian Reese kommt auf mehr Hereingaben.

Das passt zur Karlsruher Stärke bei Standards: Fünf ihrer 25 Saisontore erzielten die Badener nach Eckbällen. Genau dort liegt Münsters Achillesferse, denn 23 Prozent der Gegentore kassierten die Preußen nach Corners – negativer Spitzenwert im Unterhaus.

Offensiv ruhen die Hoffnungen der Westfalen auf Oliver Batista Meier, der in 44 Prozent der Heimspiele traf, sowie Joker-Spezialist Etienne Amenyido, der mit drei Einwechslertoren ligaweit an der Spitze liegt.

Rahmendaten: Neuer Präsident, viele Karten und Schiedsrichter Weisbach

Abseits des Rasens sorgt eine Personalie für Aufmerksamkeit: Ex-Nationalspieler Christian Pander wurde unter der Woche einstimmig zum neuen Präsidenten von Preußen Münster gewählt und folgt damit auf Bernward Maasjost.

Auf dem Feld dürfte es erneut intensiv zugehen – in den vergangenen 16 Zweitliga-Partien der Preußen wurden stets mindestens vier Karten verteilt, während in den jüngsten fünf direkten Duellen bereits innerhalb der ersten 30 Minuten verwarnungen ausgesprochen wurden. Die Leitung der Begegnung übernimmt Schiedsrichter Eric-Dominic Weisbach.

Wird SC Preußen Münster gegen Karlsruher SC heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird MUE gegen KSC im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: SC Preußen Münster gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: SC Preußen Münster gegen Karlsruher SC im Liveticker bei SPORT1.