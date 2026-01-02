2. Bundesliga heute: Nürnberg - Elversberg LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 17.01.2026 • 10:00 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SV Elversberg. Der Anstoß ist um 13:00 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Unter Trainer Miroslav Klose sind die Franken seit fünf Zweitliga-Heimspielen ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis) und gewannen drei der letzten vier Partien vor eigener Kulisse.

Die Gäste reisen mit Coach Vincent Wagner an und haben in dieser Saison auswärts regelmäßig früh für Unterhaltung gesorgt: In jedem der vergangenen neun Auswärtsspiele der SVE fiel mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit. Schiedsrichter der Begegnung ist Konrad Oldhafer.

Kurz vor dem Rückrundenauftakt meldete der Club eine wegweisende Personalie: Torhüter Christian Mathenia verlängerte seinen Vertrag bis 2028 und wird anschließend Torwarttrainer im Nachwuchsbereich.

Sportlich liegt der Fokus auf Rafael Lubach, der mit fünf Treffern teamintern vorne liegt und in dieser Saison jedes Mal das erste Nürnberger Tor einer Partie erzielte. Mohamed Ali Zoma steuerte alle vier Saisontreffer im Max-Morlock-Stadion bei und belegt ligaweit Rang drei bei Dribblings (62).

Trotz solcher Einzelstatistiken stellt der FCN mit 19 Treffern die zweitschwächste Offensive der Liga und gab bisher die wenigsten Schüsse aller Zweitligisten ab (204).

Elversberg kompensiert Ebnoutalib-Abgang und glänzt defensiv

Die Saarländer spielen mit 34 Punkten aus 17 Spielen ihre beste Zweitliga-Saison und sind seit fünf Partien ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).

Offensiv führen sie die Liga mit 31 Toren an, defensiv liegen sie mit nur 15 Gegentreffern auf Rang zwei hinter Schalke. Allerdings wechselte mit Younes Ebnoutalib (zwölf Tore) der bislang beste Torschütze der gesamten Zweiten Liga in der Winterpause zu Eintracht Frankfurt; kein anderer Elversberger kommt aktuell auf mehr als drei Treffer.

In 53 Prozent ihrer Ligaspiele traf die SVE in beiden Halbzeiten, was die Variabilität der Offensivabteilung unterstreicht.

Schwungvolle Historie, viele Karten und starke Standards

Nürnberg verlor die letzten drei Zweitliga-Duelle gegen Elversberg – eine aktuell clubinterne Negativserie, die nur Hertha BSC übertrifft.

Gleichzeitig blieb der FCN saisonübergreifend in den letzten zwölf Ligaspielen nie ohne mindestens vier gezeigte Karten, während Elversberg bei Standards gefährlich ist: Elf Treffer nach ruhenden Bällen bedeuten ligaweit den zweitbesten Wert hinter Bielefeld.

Umgekehrt kassierten die Franken erst vier Gegentore nach Standardsituationen und lediglich ein einziges nach einer Ecke, just beim 0:1 im Hinspiel in Elversberg. Unter der Leitung von Referee Konrad Oldhafer könnte das Duell im Max-Morlock-Stadion somit erneut von Zweikämpfen, vielen ruhenden Bällen und einer frühen Torwahrscheinlichkeit geprägt sein.

