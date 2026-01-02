2. Bundesliga heute: Nürnberg - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 30.01.2026 • 15:20 Uhr Der 1. FC Nürnberg empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Max-Morlock-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Freitag, 30. Januar 2026, empfängt der 1. FC Nürnberg den SC Preußen Münster zum Zweitliga-Duell im Max-Morlock-Stadion. Der Anpfiff ertönt um 18:30 Uhr, geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Felix Prigan. Auf den Trainerbänken treffen der frühere Weltklassestürmer Miroslav Klose (FCN) und Münsters Coach Alexander Ende aufeinander – ein Aufeinandertreffen, das der Partie einen zusätzlichen Reiz verleiht.

2. Bundesliga heute: So verfolgen Sie Nürnberg - Münster LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Nürnberg hat sich im eigenen Stadion zuletzt zur Macht entwickelt: Seit Anfang November holte der Club aus fünf Heimspielen 13 von 15 möglichen Punkten und ist seit sechs Partien vor heimischer Kulisse ungeschlagen (4 Siege, zwei Remis). Defensiv stehen die Franken bei lediglich fünf Gegentoren nach Standards – Ligaspitze. Offensiv ragt Julian Justvan heraus, der in Heimspielen bereits auf 18 Scorerpunkte (7 Tore, elf Vorlagen) seit Saisonbeginn 2024/25 kommt. In der Luft bleibt Piet Scobel eine Waffe: Der kopfballstarke Angreifer bringt ligaweit die meisten Kopfbälle pro 90 Minuten aufs Tor (1,9) und schnürte gegen die SV Elversberg zuletzt einen Doppelpack per Kopf.

Preußen Münster: Auswärtsschwäche, Sperren und Neuzugang Rondic

Die Gäste reisen mit einer Serie von fünf sieglosen Begegnungen (2 Remis, drei Niederlagen) nach Franken und sammelten in der Fremde erst sechs Zähler – geteilter Ligatiefstwert. Besonders schwer wiegen die Ausfälle der gesperrten Mittelfeldabräumer Yassine Bouchama (Rot) und Rico Preißinger (5. Gelbe), die bislang die meisten Ballgewinne pro 90 Minuten im Münsteraner Kader verbuchten. Hoffnung weckt die Last-Minute-Verstärkung im Angriff: Imad Rondic, dessen Leihe beim polnischen Klub Raków Częstochowa vorzeitig beendet wurde, soll bis Saisonende für Torgefahr sorgen. Topscorer bleibt jedoch Etienne Amenyido, der fünf seiner zwölf Saisonabschlüsse im Netz unterbrachte – Bestwert in Sachen Effizienz ligaweit.

Historie, Kartenflut und frühe Gegentreffer als mögliche Faktoren

Historisch spricht vieles für die Hausherren: Seit Bundesliga-Gründung verlor Nürnberg nur eines der bisherigen sechs Pflichtspiele gegen Münster (4 Siege, ein Remis). Im Hinspiel siegten allerdings die Westfalen mit 2:1 – der bislang einzige Club-Ausrutscher dieser Paarung. Auffällig: In den vergangenen elf Münsteraner Auswärtspartien flogen stets mindestens vier Karten, und in den letzten beiden Spielen der Preußen gab es jeweils eine Rote Karte. Nürnberg wiederum geriet in den vergangenen vier Begegnungen stets mit 0:1 in Rückstand. Ob sich diese Serien im 18:30-Uhr-Flutlichtspiel vor ausverkauftem Haus fortsetzen, entscheidet sich unter den Augen von Referee Felix Prigan auf dem Rasen des Max-Morlock-Stadions.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SC Preußen Münster heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

2. Bundesliga heute: Wo wird FCN gegen MUE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SC Preußen Münster im Liveticker bei SPORT1.