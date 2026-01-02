2. Bundesliga heute: Paderborn - Münster LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 25.01.2026 • 10:00 Uhr Der SC Paderborn 07 empfängt heute den SC Preußen Münster. Der Anstoß ist um 13:30 Uhr in der Home Deluxe Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Wenn am Sonntag um 13:30 Uhr der Anpfiff von Referee Timo Gerach in der Home Deluxe Arena ertönt, bringt der Blick auf die Historie klare Vorteile für den SC Paderborn 07: Seit der gemeinsamen Drittliga-Saison 2016/17 trafen beide Klubs siebenmal in Punktspielen aufeinander, Paderborn blieb dabei ungeschlagen (4 Siege, drei Remis).

Alle drei Heimduelle entschieden die Ostwestfalen für sich. Aktuell haben allerdings beide Teams mit Ergebniskrisen zu kämpfen. Paderborn, nach dem 12. Spieltag noch Tabellenführer, holte aus den letzten sechs Ligapartien nur vier Zähler. Münster ist unter Coach Alexander Ende erstmals vier Zweitligaspiele in Serie ohne Sieg (zwei Unentschieden, zwei Niederlagen).

Paderborns Trainer Ralf Kettemann konnte am Freitag eine positive Nachricht verkünden: Innenverteidiger Calvin Brackelmann meldete sich nach seinem Nackensturz in Kiel via Instagram und berichtete, dass es ihm „den Umständen entsprechend gut“ gehe. Weitere Untersuchungen stehen an, ein Einsatz gegen Münster ist jedoch noch offen.

Bei den Gästen muss Alexander Ende definitiv auf Paul Jaeckel verzichten. Der Abwehrchef wurde nach seiner Roten Karte gesperrt und fehlt erstmals seit dem 10. Spieltag, an dem Münster 0:2 in Magdeburg verlor. Jaeckel ist mit 1.407 Pässen und einer Quote von 93 Prozent bislang der passsicherste Zweitligaspieler der Saison.

Spieler im Fokus: Bilbija auf Torflaute, Münster mit Passmaschine

Filip Bilbija führt Paderborn mit acht Treffern zwar weiterhin als Top-Torschütze, hat jedoch seit sieben Partien nicht mehr getroffen und stand in den letzten vier Begegnungen jeweils nur als Joker bereit. Seine bisher längste Durststrecke im Unterhaus datiert aus dem Zeitraum Oktober 2024 bis Februar 2025 (15 Einsätze ohne Tor).

Auf Seiten der Adlerträger rückt das Aufbauspiel in den Vordergrund: Kein Zweitligist initiierte mehr Ballbesitzsequenzen mit mindestens zehn Pässen als Preußen Münster (281), während Paderborn in dieser Statistik mit 194 Sequenzen Rang drei belegt.

Zahlen, Standards und Kopfballduelle: entscheidende Faktoren in der Home Deluxe Arena

Paderborn wartet zu Hause seit drei Zweitligapartien auf einen Dreier (1 Remis, zwei Niederlagen), Münster verlor fünf der letzten sechs Auswärtsauftritte und holte in der Fremde erst sechs Punkte – zusammen mit Arminia Bielefeld der niedrigste Wert der Liga.

Auffällig sind die Standardwerte: Die Ostwestfalen trafen bereits elfmal nach ruhenden Bällen (geteilter zweitbester Ligawert), Münster kassierte 16 Gegentore nach Standards – Negativrekord im Unterhaus. In der Luft zeigt sich ein ähnliches Bild: Paderborn musste ligaweit die meisten Kopfballgegentore hinnehmen (acht), während Münster mit ebenfalls acht per Kopf kassierten Treffern den Höchstwert teilt.

