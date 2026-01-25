Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
2. Bundesliga
2. Bundesliga
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
STATISTIKEN
ERGEBNISSE
TORJÄGER
TEAMS
WEISSE WESTE
2. Bundesliga>

64 Polizisten verletzt: Ausschreitungen in Magdeburg

Fans verletzten 64 Polizisten

In der Halbzeit des Zweitliga-Spiels gegen Dynamo Dresden geraten Magdeburger Fans mit Einsatzkräften aneinander.
Die Magdeburger Fans zündeten Pyrotechnik
Die Magdeburger Fans zündeten Pyrotechnik
© IMAGO/SID/Christian Schroedter
SID
In der Halbzeit des Zweitliga-Spiels gegen Dynamo Dresden geraten Magdeburger Fans mit Einsatzkräften aneinander.

Rund um das Spiel zwischen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Wie das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte, seien Fans der Gastgeber während der Halbzeit der Partie am Samstag im Außenbereich des Stadions mit Einsatzkräften aneinandergeraten.

Dabei seien mindestens 64 Beamte der Landespolizei Sachsen-Anhalt leicht bis schwer verletzt worden. Dynamo hatte das Spiel mit 2:1 (2:1) gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite