64 Polizisten verletzt: Ausschreitungen in Magdeburg

SID 25.01.2026 • 14:21 Uhr In der Halbzeit des Zweitliga-Spiels gegen Dynamo Dresden geraten Magdeburger Fans mit Einsatzkräften aneinander.

Rund um das Spiel zwischen den Zweitligisten 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden ist es zu Ausschreitungen gekommen.

Wie das Innenministerium von Sachsen-Anhalt mitteilte, seien Fans der Gastgeber während der Halbzeit der Partie am Samstag im Außenbereich des Stadions mit Einsatzkräften aneinandergeraten.