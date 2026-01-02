Auf Leihbasis: Dresden holt Sterner zurück

SID 02.01.2026 • 10:31 Uhr Der Abwehrspieler hatte in der Saison 2024/25 schon einmal für Dynamo gespielt.

Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Abwehrspieler Jonas Sterner zurückgeholt. Wie der Verein am Freitag mitteilte, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis bis Saisonende vom Ligakonkurrenten Hannover 96 zur SGD. In der Saison 2024/25 war Sterner bereits von Holstein Kiel an die Dresdner ausgeliehen worden und hatte mit zwei Toren und acht Vorlagen in 32 Spielen in der 3. Liga zum Aufstieg beigetragen.