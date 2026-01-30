Bayern-Talent vor Wechsel in die 2. Bundesliga?

SPORT1 30.01.2026 • 15:15 Uhr Darmstadt 98 verstärkt sich im Aufstiegskampf offenbar mit einem Bayern-Youngster. Grayson Dettoni soll Berichten zufolge per Leihe kommen.

Der FC Bayern lässt offenbar Abwehrspieler Grayson Dettoni ziehen. Der 20-Jährige soll laut Informationen von Sky auf Leihbasis zum Zweitligisten Darmstadt 98 wechseln. Auch der kicker berichtet über den bevorstehenden Deal.

Dem Sky-Bericht zufolge erhalten die Lilien zudem eine Kaufoption für den Innenverteidiger. Der Transfer steht wohl schon kurz vor dem Vollzug. Auf Dettoni wartet demnach nur noch der Medizincheck, ehe der Deal fix gemacht werden kann.

Dettoni in München ohne Profi-Einsatz

Dettoni hat erst im vergangenen Jahr einen Profivertrag bis 2028 unterschrieben. Der US-Amerikaner fand im November 2023 den Weg nach München und kam bis dato ausschließlich für die U19 und Bayern II zum Einsatz. Im Januar 2025 folgte eine Leihe zu den Grasshoppers Zürich, jedoch absolvierte er bis zum Sommer nur sechs Partien für die U21.

In der laufenden Spielzeit kickt Dettoni wieder für die Reserve-Mannschaft der Bayern. In neun Einsätzen stand er dabei fünfmal von Beginn an auf dem Platz.