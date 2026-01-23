Bielefeld erkämpft Unentschieden gegen Kiel

SID 23.01.2026 • 20:29 Uhr Der Pokalfinalist beweist viel Moral und erkämpft sich nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt.

Pokalfinalist Arminia Bielefeld hat sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit viel Moral einen Punkt erkämpft. Gegen Holstein Kiel kam das Team von Trainer Mitch Kniat nach einem Zwei-Tore-Rückstand zu einem 2:2 (0:2) und verhinderte die fünfte Niederlage aus den vergangenen sieben Spielen. Der letzte Sieg gelang am 8. November - seitdem holte die Arminia nur noch drei Punkte.

Gegen die formstarken Kieler traf Leon Schneider (33.) ins eigene Tor, als er eine Hereingabe von der rechten Seite klären wollte. Kiels Ivan Nekic (45.+2) erhöhte kurz vor der Pause.

Bielefeld mühte sich um eine Antwort - und kam in der Schlussphase zum Anschlusstreffer. Kiels Ivan Nekic (69.) sah die Gelb-Rote Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Joel Grodowski (70.) nervenstark zum 1:2. Noah-Joel Sarenren-Bazee (87.) rettete den Punkt.

Bielefeld-Joker sticht sofort

Schon vor dem Ausgleichstreffer hatte Bielefeld nun auf den Ausgleich gedrängt. Ein Distanzschuss von Marius Wörl (73.) flog an die Latte. Dann versuchte Grodowski einen Elfmeter zu schinden und sah dafür Gelb (77.).