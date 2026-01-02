Bielefeld: Telalovic kommt per Leihe aus Nürnberg

SID 02.01.2026 • 10:26 Uhr Der Stürmer sucht nach einer schwierigen Halbserie beim Club einen Neustart.

Zweitligist Arminia Bielefeld hat sich für die Rückrunde die Dienste von Stürmer Semir Telalovic gesichert. Wie die Ostwestfalen am Freitag bekannt gaben, kommt der 26-Jährige per Leihe bis Saisonende vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg und wird am Freitag erstmals am Mannschaftstraining teilnehmen.

„Er ist dynamisch, zielstrebig und flexibel einsetzbar. Seine Torgefahr hat er in der 2. Bundesliga bereits unter Beweis gestellt“, sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel.