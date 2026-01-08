Bis mindestens 2027: Kapitän Skrzybski verlängert in Kiel

SID 08.01.2026 • 17:50 Uhr Seit 2021 läuft der Stürmer für Holstein auf, das Kieler Trikot wird er auch über den Sommer hinaus tragen.

Kapitän Steven Skrzybski bleibt dem Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel weiter erhalten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, einigten sich beide Seiten auf eine Verlängerung des ursprünglich bis Sommer 2026 laufenden Vertrags. Der 33-jährige bleibt demnach bis mindestens Sommer 2027 an Bord.

„Steven hat die Holstein-DNA verinnerlicht und verkörpert sie sowohl auf als auch neben dem Platz“, sagte Sport-Geschäftsführer Olaf Rebbe. Der Stürmer gehöre „seit Jahren zu den Säulen“ des Teams, übernehme als Kapitän Verantwortung und gehe „jederzeit mit viel Einsatz und Leidenschaft voran“.