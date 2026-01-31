Braunschweig siegt im Abstiegskampf

SID 31.01.2026 • 14:56 Uhr Eintracht Braunschweig gewinnt sein Heimspiel gegen den Karlsruher SC und feiert drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Eintracht Braunschweig hat sich im Abstiegskampf der 2. Bundesliga etwas Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Heiner Backhaus holte beim 1:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC den ersten Sieg seit dem Jahreswechsel und vergrößerte ihren Vorsprung auf den Relegationsrang vorerst auf vier Punkte.

Kevin Ehlers (19.) erzielte für die Gastgeber, die nach einem starken Endspurt vor der Winterpause mit drei Siegen aus vier Spielen nun auch im neuen Jahr Fahrt aufnehmen wollen, den Siegtreffer.

Ehlers führt Braunschweig zum Sieg

Nach einer ereignisarmen Anfangsphase, die dennoch im Braunschweiger Führungstreffer mündete, übernahmen die Gastgeber die Spielkontrolle.

Von Karlsruhe kam nur wenig, vielmehr hatte der offensiv einfallslose KSC Glück, dass der Rückstand nicht weiter anwuchs: Unter anderem kamen Johan Gómez (32.) und Sidi Sané (45.+2) für die Eintracht zu guten Chancen.