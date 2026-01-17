Aufatmen in Dresden: Dynamo gibt Rote Laterne ab

SID 17.01.2026 • 14:54 Uhr Dynamo siegt im Kellerduell gegen Greuther Fürth nach zuletzt drei Niederlagen in Folge.

Dynamo Dresden hat die Rote Laterne in der 2. Bundesliga an die SpVgg Greuther Fürth weitergereicht. Die Sachsen gewannen das Kellerduell zum Start der Rückrunde mit 2:0 (1:0) und haben als Vorletzter nun drei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Thomas Keller (35.) und Jakob Lemmer (50.) erzielten die Treffer des Aufsteigers. Fürth liegt nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Sieg nun mit einem Zähler hinter Dresden auf dem letzten Rang. Für den neuen Trainer Heiko Vogel war es auch schon die vierte Partie ohne Erfolgserlebnis.

Dynamo Dresden dominiert erste Halbzeit

Die Gastgeber dominierten nach zuletzt drei Niederlagen in Folge die ersten Halbzeit. Keller vergab aber die erste Großchance (25.). Zehn Minuten später machte es der Neuzugang aus Heidenheim besser, als er eine Ecke von Alexander Rossipal zur Führung einköpfte. Den Innenverteidiger bekam Fürth bei Standardsituationen auch in der Folge nicht in den Griff. Bei Kellers nächstem Kopfball war aber Torhüter Timo Schlieck zur Stelle (44.).