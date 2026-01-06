Exklusiv: Mislintat erklärt Trainer-Entscheidung

Manfred Sedlbauer 06.01.2026 • 15:52 Uhr Fortuna Düsseldorf hält im Abstiegskampf an Trainer Markus Anfang fest. Sportvorstand Sven Mislintat nennt bei SPORT1 die Gründe für das Vertrauen.

Auf Dauerregen folgt strahlender Sonnenschein. Das Wetter im Trainingslager der Düsseldorfer in Marbella passt zur Aufbruchstimmung bei der Fortuna.

Seitdem Sven Mislintat Mitte Dezember zum Sportvorstand ernannt wurde, ist die Atmosphäre deutlich positiver - trotz Abstiegskampf und Tabellenplatz 16.

Mislintat erklärt Entscheidung pro Trainer Anfang

Dennoch überraschte es den ein oder anderen Fan der Fortuna, dass der Verein weiterhin an Trainer Markus Anfang festhielt und nicht den zweiten Wechsel an der Seitenlinie in dieser Spielzeit vollzog. Mislintat stärkte dem Trainer den Rücken.

Bei SPORT1 erklärt der Sportvorstand nun seine Entscheidung: „Markus hat sich auf seinen bisherigen Stationen bewiesen. Er kennt die zweite Liga in- und auswendig. Ich finde, er hat einen sehr guten Ansatz für das Spiel, vor allem in Ballbesitz. Das ist schon ein wichtiger Faktor, weil wir einige Spieler haben, die sehr gut kicken könne.“

Mislintat ergänzte: „Seitdem er da ist, hat er einige Dinge sehr gut aufgearbeitet. Er hat Intensität reingebracht und konnte viele Verletzte integrieren. Wenn man sich die letzten drei Spiele anguckt, hat die Leistung gestimmt - auch wenn die Ergebnisse gegen Schalke und Elversberg, zu dem Zeitpunkt immerhin Erster und Zweiter in der Tabelle, nicht positiv waren.“

Mislintat ist überzeugt: „Der Trend stimmt“

Im Oktober hatte Anfang das Amt von Daniel Thioune übernommen. In den bisherigen zehn Spielen unter der Führung des 51-Jährigen gelangen Düsseldorf erst zwei Siege (ein Remis, sieben Niederlagen).

Darunter war auch das Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:3). Immerhin: Der Jahresausklang vor Weihnachten gegen Fürth war versöhnlich (3:1).

„Gegen Fürth haben wir in einer absoluten Drucksituation ein sehr gutes Spiel gemacht und hochverdient gewonnen. Ich finde, dass der Trend stimmt. Auch, wenn die Ergebnisse das noch nicht vollends gezeigt haben. Es ist einfach nur folgerichtig und smart, da weiterzumachen. Er hat das Team stabilisiert und wird es auch weiter tun. Davon bin ich überzeugt.“