Kaiserslautern holt Nationalspieler

Fußball- Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich für den erhofften Kampf um den Bundesliga-Aufstieg in der Defensive verstärkt. Der Bulgare Atanas Schernew wechselt auf Leihbasis bis Saisonende vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora zum viermaligen Meister.

„Mit ihm gewinnen wir einen talentierten, kopfballstarken und aggressiven Spieler hinzu, der auch aufgrund seiner physischen Voraussetzungen eine Wucht mit sich bringt, die für unser Spiel wichtig ist“, sagte FCK-Sportdirektor Marcel Klos über den 23 Jahre alten Verteidiger, der bisher zwei Länderspiele für sein Heimatland absolviert hat.