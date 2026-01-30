2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf leiht Union-Angreifer aus

SID 30.01.2026 • 14:25 Uhr Fortuna Düsseldorf hat seine Offensive mit dem kroatischen U21-Nationalspieler Marin Ljubicic gestärkt. Der Kroate soll bei der Mission Klassenerhalt in der 2. Bundesliga helfen.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat seine Offensive mit dem kroatischen U21-Nationalspieler Marin Ljubicic gestärkt. Der 23 Jahre alte Stürmer kommt auf Leihbasis bis Saisonende vom Bundesligisten Union Berlin und soll den Düsseldorfern bei der Mission Klassenerhalt helfen. Ljubicic war im Februar 2025 vom Linzer ASK aus Österreich nach Berlin gewechselt, konnte sich aber noch nicht durchsetzen.

„In Marins Alter ist Spielpraxis ein wichtiger Faktor bei der Entwicklung. Unter diesem Aspekt ergibt die Leihe zur Fortuna für alle Beteiligten sehr viel Sinn“, sagte Unions Geschäftsführer Profifußball, Horst Heldt.