Fortuna siegt spät - und schubst Bielefeld auf Rang 16

SID 16.01.2026 • 20:24 Uhr Düsseldorf besiegt Bielefeld dank eines späten Treffers. Die Arminia rutscht weiter ab.

Der kriselnde Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist mit einem Befreiungsschlag ins neue Jahr gestartet. Das Team von Trainer Markus Anfang gewann dank eines späten Treffers von Cedric Itten verdient mit 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld und verließ Relegationsplatz 16. Auf diesem liegt nach sechs Spielen ohne Sieg nun die Arminia.

Itten sorgte in der 86. Minute per Kopf für die Entscheidung. „Wir wollen besser werden, die Jungs waren sehr fleißig im Trainingslager“, hatte Anfang vor dem Spiel bei Sky gesagt - und sein Team ließ mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Heimspielen Taten folgen. Der 51 Jahre alte Anfang hatte vom neuen Sportvorstand Sven Mislintat zum Jahresende trotz der Krise Rückendeckung erhalten.

Auch gegen den Pokalfinalisten aus Bielefeld zeigte die Fortuna Willen und Leidenschaft. Nach einer Flanke von Tim Oberdorf, der beim 1:5 im Hinspiel Gelb-Rot gesehen hatte, köpfte Itten knapp über das Tor (7.). Auf der Gegenseite sorgte einzig Semir Telalovic (40.) für Gefahr.