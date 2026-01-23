Frecher Lupfer, mühsamer Sieg: Darmstadt schlägt Nürnberg

SID 23.01.2026 • 20:30 Uhr Darmstadt 98 springt mit einem Sieg gegen Nürnberg mindestens bis Sonntag auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Darmstadt 98 ist im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga wieder auf Kurs. Nach jüngst zwei Spielen ohne Sieg mühte sich das Team von Trainer Florian Kohfeldt zu einem 2:0 (0:0) gegen den 1. FC Nürnberg.

Damit springen die Lilien mindestens bis Sonntag auf den zweiten Aufstiegsplatz hinter Spitzenreiter Schalke 04, die SV Elversberg kann jedoch mit einem Erfolg gegen den VfL Bochum (13.30 Uhr) wieder vorbeiziehen.

Nürnbergs engagierte Leistung wird nicht belohnt

Hiroki Akiyama (60.) und Luca Marseiler (75.) trafen entscheidend für Darmstadt. Akiyama kam nach einer Ecke im Rückraum an den Ball und schlenzte überlegt ins linke Eck, Marseiler sorgte im Anschluss an einen Konter mit einem frechen Lupfer über Nürnbergs Torhüter Jan Reichert für Klarheit.