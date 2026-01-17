Funkel von Schalker Aufstieg überzeugt

SID 17.01.2026 • 06:34 Uhr Der Herbstmeister startet am Samstag in Berlin in die Rückrunde.

Aufstiegs-Experte Friedhelm Funkel geht von einer Rückkehr von Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga aus. "Ich bin davon überzeugt, dass sie unter die ersten Drei kommen, ich gehe von einem direkten Aufstieg aus", sagte der langjährige Bundesliga- und Zweitliga-Trainer im ran-Interview.

Herbstmeister Schalke startet am Samstagabend (20.30 Uhr/RTL und Sky) bei Hertha BSC in die Rückrunde. Funkel hat bereits die Aufstiegsrechnung gemacht. "Schalke steht bei 37 Punkten. Ich bin überzeugt: Wenn sie in der Rückrunde noch 25 Zähler holen – und das wären zwölf weniger als in der Hinrunde –, dann stehen sie bei 62 Punkten. Das sollte für den Aufstieg reichen", sagte Funkel.