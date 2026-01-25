Dzeko leitet Schalke-Comeback ein: Remis gegen Kaiserslautern

SID 25.01.2026 • 15:30 Uhr Neuzugang Edin Dzeko sitzt gegen den 1. FC Kaiserslautern über eine Stunde auf der Bank, trifft beim späten Remis aber dennoch.

Er kam, sah - und traf: Rund 66 Minuten saß der neue Star auf der Bank, dann erlebte Edin Dzeko den Mythos Schalke 04 bei seinem umjubelten Debüt hautnah mit. Der Spitzenreiter kam dank eines Dzeko-Treffers nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holte am 19. Spieltag der 2. Bundesliga noch ein 2:2 (0:0) im Traditionsduell mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Top-Joker Ivan Prtajin traf zunächst für den FCK (61. und 84). Dzeko (87.) und Kenan Karaman (90.) waren für Schalke erfolgreich.

„Er ist ein Superstar, ein Champion, der zu Schalke wollte. Er wird mithelfen, damit wir den nächsten Schritt machen“, sagte Trainer Miron Muslic kurz vor dem Anpfiff bei Sky über Dzeko: „Wir wollen Dzeko Schritt für Schritt aufbauen. Dass Edin da ist, tut uns allen gut.“ Sportvorstand Frank Baumann gab zu Protokoll, dass es dem 39 Jahre alten bosnischen Altstar nicht um das Finanzielle ging: „Er verzichtet auf sehr viel Geld, damit er für Schalke spielen kann.“

Nach der Verpflichtung von Dzeko treibt Schalke seine Personalplanungen weiter voran. Angreifer Moussa Sylla steht vor einem Wechsel in die USA (New York City FC), sieben Millionen Euro stehen als Ablöse im Raum. Der frühere Kölner Dejan Ljubicic wird im Gegenzug kommen, falls er am Montag den Medizincheck besteht.

In der ausverkauften Arena begannen die Gäste stark, die erste große Chance hatte aber der aufgerückte Schalker Verteidiger Hasan Kurucay per Kopf (13.). Auch nach dieser Szene blieb der FCK die bessere Mannschaft, es fehlte allerdings die Durchschlagskraft in der Offensive.

Dzeko trifft beim Debüt für Schalke

In der 31. Minute hätten sich die Roten Teufel fast für ihren guten Auftritt belohnt. Kapitän Marlon Ritter scheiterte am Schalker Torwart Loris Karius. Sechs Minuten später konnte erneut Ritter nicht verwerten.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs ließen die Pfälzer etwas nach, Schalke wurde stärker. Finn Porath (57.) und Timo Becker (58.) konnten gute Möglichkeiten nicht nutzen. Besser machte es der nur wenige Sekunden zuvor eingewechselte Prtajin per Kopf. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte der FCK-Angreifer sein zehntes Saisontor.