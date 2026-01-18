Große Sorge um Paderborns Brackelmann

SID 18.01.2026 • 16:32 Uhr Der Verteidiger stürzt schwer und muss im Krankenhaus untersucht werden.

Große Sorge um Verteidiger Calvin Brackelmann vom SC Paderborn. Der 26-Jährige stürzte bei der 0:2 (0:1)-Niederlage der Ostwestfalen bei Holstein Kiel in der Schlussphase nach einem Zweikampf in der Luft schwer. Brackelmann landete auf dem Nackenbereich und blieb zunächst regungslos liegen.

Nachdem Brackelmann minutenlang behandelt worden war, wurde er schließlich von Sanitätern auf einer Trage unter Beifall des Kieler Publikums vom Platz gebracht. „Calvin ist ansprechbar, auf dem Weg zur Uniklinik“, wurde SCP-Geschäftsführer Sport Sebastian Lange von seinem Klub in den Sozialen Netzwerken zitiert: „Das Ergebnis wird dadurch natürlich völlig zur Nebensache.“