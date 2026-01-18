Große Sorge um Verteidiger Calvin Brackelmann vom SC Paderborn. Der 26-Jährige stürzte bei der 0:2 (0:1)-Niederlage der Ostwestfalen bei Holstein Kiel in der Schlussphase nach einem Zweikampf in der Luft schwer. Brackelmann landete auf dem Nackenbereich und blieb zunächst regungslos liegen.
Große Sorge um Paderborns Brackelmann
Der Verteidiger stürzt schwer und muss im Krankenhaus untersucht werden.
Calvin Brackelmann wird vom Platz getragen
© IMAGO/SID/Susanne Hübner
Nachdem Brackelmann minutenlang behandelt worden war, wurde er schließlich von Sanitätern auf einer Trage unter Beifall des Kieler Publikums vom Platz gebracht. „Calvin ist ansprechbar, auf dem Weg zur Uniklinik“, wurde SCP-Geschäftsführer Sport Sebastian Lange von seinem Klub in den Sozialen Netzwerken zitiert: „Das Ergebnis wird dadurch natürlich völlig zur Nebensache.“
Von einer „schwierigen Situation“ sprach Trainer Ralf Kettemann: „Das Wichtigste ist, dass es Brackel schnell besser geht. Wir hoffen, dass es nicht ganz so schlimm ist.“ Brackelmann sei „kurz weg“ gewesen, „wir hoffen, dass es vielleicht nur eine Gehirnerschütterung ist“. Aber er könne keine belastbare Aussage treffen, sagte Kettemann.