Handfeste Winterkrise: Schalke muss um Aufstieg bangen

SID 31.01.2026 • 14:59 Uhr Der FC Schalke 04 verliert das Revierderby beim VfL Bochum - und wartet nun seit vier Spielen auf einen Dreier.

Schalke 04 steckt endgültig in einer veritablen Winterkrise und muss in dieser Verfassung um den Aufstieg in die Bundesliga bangen. Die Königsblauen verloren am 20. Spieltag der 2. Liga 0:2 (0:2) im Revierderby beim VfL Bochum.

Schalke wartet damit seit vier Partien auf einen Sieg. Der Japaner Koji Miyoshi (1.) und Philipp Hofmann (43.) trafen für Bochum.

„Wir haben die erste Halbzeit komplett geschlafen. Das, was uns normalerweise ausmacht, das gut zu verteidigen, haben wir nicht gut gemacht“, sagte Schalkes Kapitän Kenan Karaman bei Sky: “Wir müssen da wieder rauskommen. Die Saison ist ein langer Marathon, es sind noch viele Spiele. Genau solche Momente werden kommen, das wussten wir. Aber die Mannschaft ist sehr gefestigt.“

Früher Gegentor-Schock für Schalke

Die Gäste wurden früh geschockt. Miyoshi traf bereits nach 43 Sekunden. Im Anschluss an den Rückstand drängten die Schalker erfolglos auf den Ausgleich.

Bochum war allerdings über weite Strecken der ersten Hälfte das gefährlichere Team, mehrfach wurde es vor dem Tor der Königsblauen brenzlig. Der zweite Bochumer Treffer kurz vor der Pause durch Hofmann war nicht unverdient.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam Altstar Edin Dzeko, die Schalker erhöhten die Schlagzahl. Ein Treffer in der 55. Minute wurde wegen eines Offensivfouls am Bochumer Torwart Timo Horn nicht anerkannt. Die Entscheidung von Schiedsrichter Michael Bacher war umstritten.