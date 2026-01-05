Hannover leiht Weißhaupt aus Freiburg

SID 05.01.2026 • 09:31 Uhr Die Niedersachsen haben sich Verstärkung aus der Bundesliga geholt.

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Offensivspieler Noah Weißhaupt bis zum Saisonende verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 24-Jährige zunächst per Leihe von Bundesligist SC Freiburg in die Landeshauptstadt. Zudem sicherten sich die Niedersachsen eine Kaufoption.

„Noah ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er hat ein sehr gutes Tempo, ist dynamisch im Antritt und stark im Eins-gegen-Eins“, erklärte der neue Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einige Erfahrung auf Bundesliganiveau mit.“