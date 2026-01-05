Hannover leiht Weißhaupt aus Freiburg

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Offensivspieler Noah Weißhaupt bis zum Saisonende verpflichtet. Wie der Verein am Montag mitteilte, wechselt der 24-Jährige zunächst per Leihe von Bundesligist SC Freiburg in die Landeshauptstadt. Zudem sicherten sich die Niedersachsen eine Kaufoption.
Hannover schnappt sich SC-Profi
Die Niedersachsen haben sich Verstärkung aus der Bundesliga geholt.
Für Leihverein Warschau erzielte Weißhaupt ein Tor
„Noah ist auf beiden Flügeln variabel einsetzbar. Er hat ein sehr gutes Tempo, ist dynamisch im Antritt und stark im Eins-gegen-Eins“, erklärte der neue Geschäftsführer Jörg Schmadtke: „Trotz seines noch jungen Alters bringt er bereits einige Erfahrung auf Bundesliganiveau mit.“
Weißhaupt, der in Freiburg fast seine gesamte Fußball-Ausbildung absolvierte, stand in insgesamt 74 Bundesligapartien für die Breisgauer auf dem Spielfeld. In der Hinrunde der laufenden Saison lief der ehemalige Junioren-Nationalspieler noch in der polnischen Ekstraklasa für Legia Warschau auf.